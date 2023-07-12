了解為何Jamie Foy是世界上其中一個最全能的滑板運動員

Jamie Foy成功地走過了無人能否定的滑板職業生涯。在滑板界一代比一代厲害，導致頂尖職業選手的地位變得更加不穩定。隨著滑板的基本水平不斷提高，無論在那裡，都有越來越多的滑板手爭奪少數職業選手的位置。

在這個時代，每個人都十分有才華，所以若成功想單靠才華？明顯已經不足夠。正如Kenny Rogers所唱的「If you’re going to play the game, son, you better learn to play it right」。Jamie現在可能是頂尖選手之一，但以前的他只是一個與世無關、流連在滑板公園的小孩子，那時的他只有夢想陪伴。

Jamie Foy © Anthony Acosta 每天我都在考慮著要嘗試一些新的事物，或者做一些以前未曾做過的事情。 Jamie Foy

01 回到起點

Jamie Foy – Back Lip © Jorge Matreno

令人驚訝的是這位如今享譽國際的滑板選手，仍然居住在佛羅里達州Deerfield Beach社區，那正是他出生和長大的地方，也是他的青梅竹馬Zion Wright的故鄉。作為三個兄弟姐妹中最年輕的一個，他被人標籤為一個調皮的孩童。他在只有四歲的時候，已經可以滑得相當好，並參加了他的第一場比賽，結果作為最年輕的選手贏得了一年份量的pizza作為獎品。

他很快引起了當地滑板店Island Water Sports的注意，滑板店店主Linsey Cottrell成為他的第一個贊助商，至今他們仍保持著密切的關係。他很快成為地區性比賽的常客，贏得了遠在喬治亞和賓夕法尼亞等地的州級比賽，同時Jamie還參加了激烈競爭的“blow-up”比賽，如Boardr Am、Zumiez Best Foot Forward和Am Getting Paid，引起了團隊經理的注意，對他的全方位能力感到好奇。

02 作為以欄杆做花式的先河

Jamie Foy © Anthony Acosta / Red Bull Content Pool

雖然Jamie立即被認為是當今滑板界無人能及的欄杆大師，但這只是他滑板技術中的冰山一角。作為一名出色的滑板選手，他在過渡地形（尤其是石屎）上的滑行能力幾乎超過他的街頭滑板夥伴，或許只有Grant Taylor能與他媲美。他說：「每天我都在考慮著要嘗試一些新的事物，或者做一些以前未曾做過的事情。這就是讓我興奮地去踩板的原因。」

03 在2017年，他的生活切底改變了

Jamie Foy © Kenji Haruta/Red Bull Content Pool

在2016年，Jamie以成為職業滑板手為目標，與Wright一起搬到了加利福尼亞並轟動了整個滑板行業。一年之內，他成為了Thrasher雜誌的年度滑板手，這一步成為了他的踏腳石，能與托尼·霍克和丹尼·韋等人並列。

04 成為傳奇

Jamie Foy – Heelflip © Anthony Acosta

Jamie在獲得年度滑板手獎之前，亦有為不同的贊助商拍攝了七個完整的影片，其中最著名的是由導演Ty Evans執導的電影作品《平地地球 Flat Earth》。那部影片包括了他在滑板聖地El Toro欄杆上前所未有的一次嘗試Frontside Crooked Grind，這使他成為了滑板界的傳奇人物。

6分鐘 Jamie Foy Watch this edit of Jamie Foy tearing it up in some of the most epic skate spots across the globe.

基於這些殊榮，Jamie為了Deathwish Skateboards變身成為職業滑板手，一位新的滑板明星因而誕生。Red Bull 隨後拍了一部自家長片《You Good?》，拍攝了Jamie真正狂野的部分，然後他在2022年的Red Bull Drop-In 歐洲巡迴演出中令人驚艷。

05 回到小時候

Jamie Foy - Back Tail © Anthony Acosta

2022年，Jamie回到了小時候母親帶他接觸滑板的那個倉庫。在那裡，他贏得了受肯定的Tampa Pro比賽。

1分鐘 Jamie Foy | 5 FOR 5 Jamie Foy closes out 5 for 5 with bangers old and new!

Jamie已經贏得了滑板界能給予的一切榮譽，並且在街頭和比賽環節中都表現出實力。作為目前功力頂尖的全能滑板手，你會感覺到這可能只是Jamie Foy的開始！

06 Jamie的事業高峰

Jamie Foy - Rewind Grind © Anthony Acosta

2014: Best Trick Winner, Tampa Am

2015: 1st Place, The Boardr Am

2016: 1st place Am Getting Paid

2017 Solo part in The Flat Earth

2017: Turned Pro for Deathwish Skateboards

2017: Thrasher Skater Of The Year

2020: Solo part in Red Bull You Good?

2021: Solo part in Deathwish Uncrossed

2021: X Games Best Trick Winner

2022: Winner, Tampa Pro