尋回吃喝的快樂 遊戲地圖跟住玩跟住獎

人氣氈酒吧，得獎調酒師駐場，調出signature雞尾酒，還有日本主廚設計的串燒菜單，先來個Happy hour。

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諾士佛臺的運動酒吧，睇波掟鏢再玩Beer Pong、Slap Cup。空間夠大啱你多朋友，而且同樣有得獎雞尾酒調酒師。

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嘆雞尾酒再嘆維港夜景，酒吧中有望遠鏡、指示板，記起香港原來有個璀璨海景，還有難忘地標。

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店名中的Awtar是阿拉伯樂器Oud中使用的琴弦，吸引點是地中海菜式及水煙。

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開業一年，是擁有國際標準設備的club，也是香港史上最大的club。

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