尋回吃喝的快樂 遊戲地圖跟住玩跟住獎
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尋回吃喝的快樂 遊戲地圖跟住玩跟住獎

近兩年大家都習慣提早夜生活，雖然未必會通宵達旦，但提早吃喝其實一樣可以好快樂。習慣玩樂新習慣，Red Bull推出網上遊戲，贏到Party Kit提供的吃喝地圖，鎖定目標吃盡喝盡港九型格餐廳酒吧，過海唔過海都可以盡興之餘，補充能量再玩多round，找回我們本應擁有的快樂。
作者 Red Bull
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尋回吃喝的快樂 遊戲地圖跟住玩跟住獎

尖沙咀區

Gulu Gulu

https://goo.gl/maps/9XeBh2EGk1AKkDtF9
人氣氈酒吧，得獎調酒師駐場，調出signature雞尾酒，還有日本主廚設計的串燒菜單，先來個Happy hour。

Arena By Zerve

https://goo.gl/maps/hPD3Kn2Yv19CX7u99
諾士佛臺的運動酒吧，睇波掟鏢再玩Beer Pong、Slap Cup。空間夠大啱你多朋友，而且同樣有得獎雞尾酒調酒師。

Eyebar

https://goo.gl/maps/WvQVMWp3GjJ3MgEHA
嘆雞尾酒再嘆維港夜景，酒吧中有望遠鏡、指示板，記起香港原來有個璀璨海景，還有難忘地標。

Awtar Terrace

https://goo.gl/maps/q7f1Z4RuFmsDe3m79
店名中的Awtar是阿拉伯樂器Oud中使用的琴弦，吸引點是地中海菜式及水煙。
尖沙嘴
尖沙嘴
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中環蘭桂芳

中環蘭桂芳
中環蘭桂芳
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Faye

https://goo.gl/maps/ewnpenk6ffdKnc5D6
萬聖節熱身過後，再來蘭桂坊這高層天台玩到上半空，在25樓感受夜生活。

Sound Department

https://g.page/sound-department-Stanley-Street?share
香檳、狂野、重低音，在中環地牢能夠遇到的包括頂級DJ、好音樂、打卡熱點無限鏡、巨型Speaker牆。

BOOMERANG • The Illusionist

https://goo.gl/maps/c65Ayydeic3apT6U9
開業一年，是擁有國際標準設備的club，也是香港史上最大的club。
銅鑼灣
銅鑼灣
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銅鑼灣

Pong Midtown

https://goo.gl/maps/y4vbF5pPLPc9JokQ6
2,900平方尺的空間，有四張PONGConnect檯玩盡新遊戲，275吋巨型屏幕，讓你的視覺享受伴著雞尾酒昇華，另一邊則有落地玻璃看到城市夜景。VIP房還有大家久違了的卡拉ok。

Polar Lounge

https://goo.gl/maps/9JqD6SSYpHQpZmYV6
有露台也有和K房，無論是水煙愛好者，還是想玩玩Bear Pong、疊杯，來這裏都一定超滿足。

Void

https://goo.gl/maps/5Raj2xsUd5XvDCjN6
在地下俱樂部優雅地享受音樂。

Cube28

https://goo.gl/maps/bE5PV2afmAqg3dr36
有新式中菜，也是運動酒吧和天台花園，維港景色亦是主角。

Hex

https://goo.gl/maps/EE8ijxbJH89EaF4d8
看到馬場景色，在美食與特式雞尾酒的交集點，玩Beer pong、Snap club和飛鏢。
即玩遊戲攞禮物
即玩遊戲攞禮物
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即玩遊戲攞禮物

https://www.redbull.com/hk-zh/cartoons/livethemoment
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