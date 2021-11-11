尋回吃喝的快樂 遊戲地圖跟住玩跟住獎
尖沙咀區
Gulu Gulu
人氣氈酒吧，得獎調酒師駐場，調出signature雞尾酒，還有日本主廚設計的串燒菜單，先來個Happy hour。
Arena By Zerve
諾士佛臺的運動酒吧，睇波掟鏢再玩Beer Pong、Slap Cup。空間夠大啱你多朋友，而且同樣有得獎雞尾酒調酒師。
Eyebar
嘆雞尾酒再嘆維港夜景，酒吧中有望遠鏡、指示板，記起香港原來有個璀璨海景，還有難忘地標。
Awtar Terrace
店名中的Awtar是阿拉伯樂器Oud中使用的琴弦，吸引點是地中海菜式及水煙。
中環蘭桂芳
Faye
萬聖節熱身過後，再來蘭桂坊這高層天台玩到上半空，在25樓感受夜生活。
Sound Department
香檳、狂野、重低音，在中環地牢能夠遇到的包括頂級DJ、好音樂、打卡熱點無限鏡、巨型Speaker牆。
BOOMERANG • The Illusionist
開業一年，是擁有國際標準設備的club，也是香港史上最大的club。
銅鑼灣
Pong Midtown
2,900平方尺的空間，有四張PONGConnect檯玩盡新遊戲，275吋巨型屏幕，讓你的視覺享受伴著雞尾酒昇華，另一邊則有落地玻璃看到城市夜景。VIP房還有大家久違了的卡拉ok。
Polar Lounge
有露台也有和K房，無論是水煙愛好者，還是想玩玩Bear Pong、疊杯，來這裏都一定超滿足。
Void
在地下俱樂部優雅地享受音樂。
Cube28
有新式中菜，也是運動酒吧和天台花園，維港景色亦是主角。
Hex
看到馬場景色，在美食與特式雞尾酒的交集點，玩Beer pong、Snap club和飛鏢。