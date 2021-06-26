天生英雄－－5段用生命拍下的極地冒險影片

歡迎觀賞《天生英雄》系列專輯，這是來自Red Bull 媒體庫5部令人讚嘆的精選影片，其中包括單板滑雪、衝浪、山地單車及登山冒險運動，並在阿聯酋的VOX電影院首度上映。

飛行的藝術

飛行的藝術

《飛行的藝術》絕對是打破所有障礙之作。它的成功絕非偶然：這部電影重新設定體育電影類型的所有基準。職業雪板運動員Travis Rice與他的攝影團隊，付出龐大的努力和設備，在美國、加拿大和智利的原始地域拍攝。你能相信你的眼睛嗎？光是拍攝的場景就讓人震撼不已；更不用說從直升機的視角和引人入勝的慢動作序列中，記錄下車手令人敬佩無畏的膽識與冒險犯難的飛躍動作。與Venture 3D合作製作的《飛行的藝術》，其激動人心的動作加上氣勢磅礡出色的配樂，現在已成為令人驚嘆的3D體驗！

第4階段

第4阶段

受水循環的啟發，著名單板滑雪家Travis Rice和他的團隊踏上了16,000英里的旅程，前進探索北太平洋周圍一些最夢幻的景緻，並發現更多新的地域。Red Bull媒體庫（Red Bull Media House）為《飛行的藝術》（The Art of FLIGHT）的創作者們呈現了《第4階段》，這是由著名雪板運動員Travis Rice主演單板滑雪的史詩。Rice在探索他的家鄉懷俄明州尚未開發的偏遠地區時，繪製了一條16,000英里的路線，以追尋北太平洋周圍的水文循環。在那兒，冰雪在高聳的山脈上方營造出夢幻般的風景與壯觀的氣勢。

摩托車冒險之旅

摩托車冒險之旅：下一章

Red Bull媒體庫與Freeride娛樂公司合作，《在摩托車冒險之旅的下一章》。導演Dana Brown是導演Bruce Brown《無盡夏日》的兒子，Bruce Brown也是奧斯卡獎提名紀錄片《摩托車冒險之旅》的導演，並擔任該片的執行製片。

這部電影是對電單車騎行兩輪世界的探索。這部電影更深入對全球電單車騎行文化背後人性、激動與興奮的探討。我們也看到了那些對比賽充滿熱情的人，我們感受到騎行的激情，並見證家人與友誼的親情，因為每個人都想在摩托車上尋找下一次激動人心的時刻。

長浪

長浪

在其40年傳奇生涯中，Robby Naish一直是水上運動的先驅，將風帆衝浪、風箏衝浪、站立式槳板衝浪，水翼衝浪等，曾經是利基市場的活動帶入了全球體育界的最前端，在此期間共贏得26座冠軍的頭銜。畢生追求挑戰極限的努力，讓Naish開展了他的最新事業。獲得奧斯卡獎提名的電影人Joe Berlinger與傳奇的風帆衝浪者和開創性的水手Robby Naish一起環遊世界。Robby Naish係26座的世界冠軍，他熱愛掌握世界最長浪的追求，出乎意料地也揭露了他身為競爭者、導師和父親亦有其脆弱的一面。”長浪”以貼切的電影風格保留了傳奇運動員職業生涯之外的障礙，進而超越了動作體育的類型，彰顯了Naish在海上追求卓越與陸地生活複雜性的需求之間取得平衡的智慧。

Cerro Torre-在地獄雪球下的機会

Cerro Torre trailer

3128公尺的神秘與美麗：塞羅托雷峰（Cerro Torre）是這個星球上最美麗，最無法進入且因此最具標誌性的山峰之一。早在1970年，意大利籍的Maestri就是第一位成功攀登Patagonian花崗岩峰頂的人。但是，在征服山峰的怒吼中，他使用了一個壓縮機鑽孔機來固定螺栓-對任何高山登山者來說都是不被允許的。多年以來，態度和技術技能發生了巨大變化，沒有人能比19歲的神童David Lama更勝地代表新一代的登山者。他希望與21歲的朋友Daniel Steurer一起自由攀登Maestri的“壓縮機路線”，並且不使用螺栓或任何其他裝置-這是一次空前的冒險，但結果未定。