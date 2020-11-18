Mayank Vaid成為全港首位完成HK360Xtreme的三鐵運動員

Mayank特別感激構思HK360Xtreme的Shu Pu © HK360Xtreme

今次HK360Xtreme的挑戰項目裡面，Mayank要橫跨港島、九龍和新界完成游泳、單車及跑步。首個挑戰是HK360Swim，Mayank以香港島作為起點，游泳去到堅尼地城的西灣游泳棚作結，總距離為45公里，接下來就要挑戰完成環繞香港及新界總長215公里的單車項目，最後一個挑戰就是要由西貢出發，跑步到尖沙嘴，以香港島作為終點的100公里跑步項目，三項挑戰的總距離為360公里，認真不惹少。

Mayank Vaid橫跨港島、九龍和新界完成游泳、單車及跑步。 © HK360Xtreme

Mayank成為第四個完成HK360Swim游泳挑戰的單人游泳選手 © HK360Xtreme

由2020年11月6日凌晨1時15分開始，Mayank就成為第四個完成HK360Swim游泳挑戰的單人游泳選手，歷時18小時8分22秒。HK360Swim於2016年由開放水域游泳選手及遠距離划船手Shu Pu所構思而成，是一個得到廣泛全球認可的香港標誌性游泳挑戰項目，相等於英國的「英倫海峽渡海泳」（English Channel Swim），或是紐約的20 Bridges Swim。

Mayank以31小時16分34秒完成單車項目 © HK360Xtreme

Mayank以31小時16分34秒完成單車項目，並在2020年11月7日晚上11時45分34秒在贊助商Mercedes Benz位於香港西灣河的陳列室前，以19小時22分6秒內完成了跑步挑戰。

對於能順行完成整個三鐵環港挑戰，Mayank除了一直支持他的家人及朋友外，更特別感激構思HK360Xtreme的Shu Pu：「如果沒有Shu Pu，HK360Xtreme就不能，這種比賽真的很需要像Shu Pu一樣的比賽指導！在整整70個小時裡面Shu Pu是我的觀察員、朋友及支持者，她給了我強大的信任，令我很感激。 7年前，我挑戰50米游泳中途必須停下來休息，但現在我可以在香港島暢泳了。」

Mayank Vaid在70小時19分53秒內完成項目 © HK360Xtreme

Mayank是香港一名知識產權律師，亦是一位充滿對運動充滿熱情的的三項鐵人運動員。 Mayank曾先後參加過世界各地不同的耐力三項鐵人挑戰，當中包括Ultraman、Run Rann等，去年更驚人地創下世界最長點對點「Enduroman Arch to Arc」的三項鐵人世界紀錄。

Mayank是一位充滿對運動充滿熱情的的三項鐵人運動員 © HK360Xtreme