打機主題電影源遠流長 港產始祖瘋狂惡搞

《真‧三國無雙》獨欠「敵將is Dr.Lee」 © Red Bull

《真‧三國無雙》獨欠「敵將is Dr.Lee」

《真·三國無雙》電影2021年上映，香港、大陸合拍片，由Koei Tecmo正式授權，周顯揚執導，杜緻朗監製及編劇。最強之處就是演員陣容超豪華，包括有古天樂、王凱、楊祐寧、張建聲、呂良偉、林雪、鄂靖文、羅家英、楊紫彤和古力娜扎等演出，還有劉嘉玲特別演出。而且CG特技完美還原遊戲中的「無雙」必殺技。不過網民笑說獨欠一句三國遊戲的經典對白「敵將is Dr.Lee」，即是「敵将、討ち取ったり！」即消滅敵將的日文對白擬聲。

接近30年前經典 《超級學校霸王》 © Red Bull

接近30年前經典 《超級學校霸王》

1993年的港產片《超級學校霸王》，王晶編劇執導的喜劇，當年在《Street Fighter II》潮流下的產物，但因為沒有Capcom正式授權，相傳上映前戲名才由《超級街頭霸王》改為《超級學校霸王》，但當中一眾角色的綽號及造型都呼之欲出，就是向遊戲中角色致敬、惡搞。至於故事亦屬即食級創作，和原著沒關係，但演員陣容強勁，有當時香港四大天王中的劉德華、張學友和郭富城，還有張衛健、邱淑貞、任達華、鄭伊健、楊采妮和許志安等。

港產電影改編遊戲衝出香港 © Red Bull

港產電影改編遊戲衝出香港

除了將遊戲改編成電影，當年港產片亦很威，紅遍亞洲，令遊戲廠商反過來改編成遊戲。80年代港產殭屍電影潮流強勁，日本任天堂紅白機亦在全盛時期，在1988年，當時在日本擁有《殭屍先生》等電影版權的Pony Canyon亦趁熱潮開發了橫向動作遊戲《靈幻道士》。

而另一套就是1992年吳宇森導演、周潤發主演的《辣手神探》，去到2007年被美國遊戲公司Midway Chicago、Tiger Hill Entertainment改編成射擊遊戲《槍神(Stranglehold)》，在遊戲中重現吳宇森電影中常見的雙槍凌空慢動作射擊。遊戲有推出PS3、Xbox 360及電腦版。

港產電影改編遊戲衝出香港 © Red Bull

電玩界紀錄片

而除了娛樂至上的商業電影，Red Bull也有不少關於電視遊戲廠商、發展史的紀錄、訪問片段值得觀看，趁現在正式放暑假，推介三套必看的：

《Game Loading》

記錄全球獨立開發商的幕後工作，談及作品包括《That Dragon, Cancer》，由Ryan及Amy Green創作，敍述他們4歲兒子透過冒險遊戲和癌症對抗的故事，很感人。

《The Ripple Effect》

訪談一些永久改變青年文化的企業家，這一集的主角是Atari遊戲機始創人Nolan Bushnell。

Atari

《The Art of Street Fighting》

Capcom格鬥遊戲《Street Fighter V》的專業玩家Luffy、Tokido、Gamerbee等人訪談，當然還有Diago，他們為Red Bull Kumite賽事舘準備時的身心狀態如何？

街头格斗的艺术