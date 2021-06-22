本地四人跳繩團隊Ropssy 跳繩 + 跳舞有得諗落力推

成員參賽經驗豐富

成員參賽經驗豐富 © RED BULL

先介紹四位成員。第一位是TaiTsz，在2010年開始跳繩，一年後接觸Double Dutch。「起初覺得跳繩只是一種競技運動，但時間久了，發現跳繩觀賞性高，同時又不乏運動元素，比起其他運動自由度較高。」TaiTsz自2013年開始連續6屆參加國際交互繩巡迴賽(香港站) (Double Dutch Contest Hong Kong)，其中5次獲得獎項，亦曾於2014年代表香港出席日本的國際交互繩巡迴賽決賽 (Double Dutch Contest Would 2014)。之後曾加入不同隊伍出戰其他地區巡迴賽，包括兩次上海巡迴賽(2015年亞軍、2019年亞軍)，以及韓國巡迴賽(2018年冠軍)，更奪得香港第一個Double Dutch One’s (Double Dutch 1on1 Battle)冠軍。

成員參賽經驗豐富 © RED BULL

另一位成員Tedma同樣在2010年開始跳繩，在2014年獲得世界跳繩錦標賽國際公開組男子冠軍。再來另一位前香港代表隊成員Winkie，曾參與2014年、2016年世青及世界賽，更在2014年獲得女子團隊組總成績季軍，亦曾參過不同大型表演如國泰花車巡遊、歡樂滿東華等。最後是Gabe，本身是職業舞蹈員、跳舞導師，一次被朋友問到有否興趣參與跳繩，就成為加入Ropssy的契機。

分工創作 最愛Double Dutch觀賞性、互動性高

分工創作 最愛Double Dutch觀賞性、互動性高 © RED

說到Double Dutch，Ropssy說跳的是 Fusion風格，和一般跳繩運動的最大分別就是加入了跳舞元素，「觀賞性較一般跳繩運動高，而且和其他參與者、觀眾有更強互動性。」

說起Ropssy這隊名的由來，他們表示構思隊名時想加入品牌元素，看起來更像一個跳繩品牌：「當時無意中看到一個美國潮牌logo，於是便把Rope和該牌子的名字結合，成為Ropssy。」

早前和Timothy合作參與拍攝This is My Playground影片，他們說最困難的是：「導演要求分別在日與夜在同一個位置拍攝同一組動作，從而做出重疊同步效果，所以我們每組動作都拍攝了多達數十次才滿意。至於Timothy，他當然非常專業，加上之前我們都是香港代表隊的隊友，所以和他可說是一拍即合。」

說到Ropssy自己拍片時的創作，他們的靈感多數來自流行歌曲，而且會利用各人強項分工合作：「TaiTsz、Gabe多數負責表演的排舞及編排部份；而Winkie及Tedma則負責表演Double Dutch的技術部分。我們大概需要兩至三個月的時間去籌備一個表演。」未來他們會繼續拍攝自家製作影片，亦希望可以和更多不同品牌、單位合作，參加更多不同活動去表演，讓更多人可以接觸到Double Dutch。

香港Double Dutch發展空間大

香港Double Dutch發展空間大 © RED BULL

香港近年愈來愈多人認識跳繩這運動，不過始終未及外地：「近年香港傳統花式跳繩發展迅速，很多機構及學校的課程都會加入跳繩活動，大眾對於跳繩的認知亦越來越多。而Double Dutch則在外國比較盛行，馬戲團及大型舞台劇表演會加入Double Dutch作表演項目，而且會作世界巡迴演出，當中表演者大多來自日本、比利時及美國等國家的Double Dutch players。」

Ropssy當然也想做到這類表演者：「我們的目標是能在香港大大小小的活動或表演中演出，更希望Double Dutch可以和跳舞文化一樣普及，不時在廣告、影片中出現。」

而說到實則的推廣，之前曾舉辦過Double Dutch Open Floor Practice，「當時TaiTsz舉辦的Double Dutch Workshop剛剛完結，眼見參加者沒有其他途徑可以接觸Double Dutch，所以舉辦Double Dutch Open Floor Practice，給予一個練習平台。」而在未來，他們亦會繼續籌備更多這類推廣活動。