開學快改 五大暑假養成壞習慣

1.作息不規律想瞓就瞓

暑假當然爽，很多學生都養成夜瞓遲起床習慣，平常在家沒事做覺得眼瞓又可以隨時恰一恰。而且連帶吃飯、溫習、玩樂等時間都變得混亂。所以現在是時候重新養成早睡早起，定時吃飯、溫習的習慣，給自己定下每天時間表吧。

2.瘋狂依賴電子產品

暑假在家Hea，手機不離手，又或者長期坐在電腦前，上網、打機、睇片一日就這樣過去。今年學期回校上課開始，減少線上學習的時間，應該可以少一點對著電腦。始終長期對著電子產品屏幕，對眼睛也沒有好處。而且亦應該多點和同學們面對面互動啦！

3.少做運動

夏日熱辣辣，要離開冷氣房不容易，但隨著要回校上課，也是時候多點活動身體。除了學習，每天做運動這習慣的好處也不用多說了吧？好好鍛鍊身體，才能有更好體能，而且運動帶來的樂趣、滿足感，加上運動令大腦釋放安多芬(Endorphines)，也可以令人快樂，減少情緒出現問題的機會。

4.狂吃零食

放假在家打機、睇片、睇電影，都令人零食不離手，除了多數零食沒甚營養價值外，也影響一日三餐的吸收。回到學校，是時候要回復規律飲食，三餐定時，多吃有營養食物，減少吃零食，不只是學生，所有人都要留意。

5.過份被寵壞養成的反叛性格

在家千日好，因為有爸媽，以及長輩老人家的遷就，但回到學校，就像一個小型社會，和身邊同學相處，以至面對老師們的態度，都不能用家中對著家人都那一套。要重新習慣平常待人處事的態度，應該要互相遷就，接受意見，尤其踏入反叛期，更要多加注意對師長的尊重。

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