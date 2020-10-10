Honda宣告2021賽季末退出F1賽事

Red Bull車隊承認，Honda汽車公司決定在2021賽季結束後退出F1一級方程式賽車，並對該公司作為Red Bull賽車和Scuderia AlphaTauri賽車車隊的動力裝置供應商，其卓越的表現與努力表達感謝之意。

brazil-2019 © Red Bull Racing

自2006年以來，我們的團隊合作夥伴關係獲得極大的成功，Max Verstappen在2019年奧地利大獎賽上為Honda贏得首場的勝利，之後在31場比賽中又獲得3場勝利和13次登上頒獎台的殊榮。

此外，Scuderia AlphaTauri車隊，在今年的義大利大獎賽上獲勝，讓Honda成為一級方程式賽車，自2014年採用混合動力時代開始以來，唯一讓兩支不同車隊，贏得冠軍殊榮的動力裝置製造商。

這一決定並不影響Honda，在合作夥伴關係其餘部分實現共同目標的承諾，因為我們的目標是在2021年底之前共同取得成功的榮耀。

australia-gp-2020 © Red Bull Racing

車隊負責人Christian Horner對此宣布發表評論表示：以車隊的立場，我們了解Honda汽車公司下決心，要在2021賽季結束退出一級方程式賽車是多麼得困難與掙扎。 屆時該公司的重心將轉移其資源並重新部署其他的領域，我們理解並尊重其背後的原因與決定。 以車隊的角度，他們的決定，確實為我們帶來很大的挑戰，但正如我們過去所證明的那樣，我們以前就在這裡，並憑藉著我們的深厚實力，我們會做好充分準備，並有能力作出有效的反應。

儘管，我們與Honda公司無法繼續合作感到失望，但我們為我們共同贏得的成功感到非常驕傲， Red Bull 擁有的兩支車隊共獲得了5場勝利和15次登上頒獎台的榮耀，我們感謝Honda每位工作伙伴優異的表現與付出。

我們在2020年和2021年剩餘賽事的共同關注點仍保持不變，以爭取勝利並挑戰冠軍寶座為目標。 身為一級方程式賽車最新《協和協定》的簽署者，Red Bull 車隊長期致力於這項運動，我們期待進入創新、發展和成功的新時代。以車隊而言，我們現在將儘量花時間進一步評估，並找到2022年及以後最具競爭力動力裝置的解決方案。