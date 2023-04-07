香港山野｜越野跑 vs 路跑

香港四分之三的面積屬於郊野範圍，無論香港、九龍、新界，甚至離島都有行山徑供不同程度的人使用，當中不少山徑鄰近社區，城市人能輕易跑上山，享受令人心矌神怡的大自然環境。但越野跑有甚麼吸引力令愈來愈多人參與？跟路跑的分別又在那裡？
甚麼是越野跑？
越野跑通常定義為在大自然中跑步，路況比公路跑更多變及更多上落斜，而碎石、樓梯、石地、泥地等在香港的山路比較普遍。越野跑的路線可以按練習的目標自行選擇起點和終點，而且地勢風景多變化，跑步之餘又能沉浸於大自然享受美景。隨著越野跑普及化，越野跑比賽的選擇越來越多，大眾對這運動的認知亦愈來愈深，而且參與年齡亦逐漸年輕，小朋友也能輕易接觸。
肌肉使用的不同
越野跑在運動型態上跟路跑不同，路跑的訓練地點多在運動場或平坦的石屎路，跑步的動作是一個慣性動作，只要姿勢正確，能以較省力的方式向前進發。而越野跑使用肌肉群會更廣，因運動時上樓梯、轉向、平衡、跳躍等動作十分常見。
對裝備的要求
講到越野跑裝備，可以根據路程長短、攀升高度、天氣、不同賽事強制裝備要求等因素而有所調整。如果你是一名越野跑新手，建議可以從以下數項裝備入手：
裝備
1. 越野背包
越野跑跟路跑不一樣，在山上找補給不太容昜，一個足夠容量又透氣的背包十分重要，例如中長距離的旅程可以選擇大概5-10公升的背包。
2.水袋／軟水樽
運動時，補充水分十分重要。在越野跑期間，通常會把水袋的吸管和軟水樽放在背包前方，這能令你在行進間更方便飲水解渴，而且當軟水樽沒有水時，能摺疊方便收納。
3. 越野鞋
要知道不同的地勢需要穿不同的越野跑鞋應對，不建議選擇路跑及慢跑鞋作越野跑用，細看鞋底的顆粒其實就有很大分別。越野跑鞋的鞋齒會更突出，防滑性和支撐性能夠讓跑手跑得更自在和安全，亦能提高抓地力和對雙腳提高保護性。
4. 太陽帽
越野跑的時間通常比路跑長，在炎炎夏日，若長時間暴曬在山上、沒有遮擋的空間，十分容易中暑／熱衰竭，一頂通風透氣的帽能幫助散熱。
5. 口哨
作求救用途，現時的越野背包通常都會附帶一個口哨繫在背包心口位置。
6. 現金
在山上士多或茶水亭，通常收現金較多，帶取適量現金能助你補給後繼續完成旅程。
7. 風褸／防水褸
山上的天氣比城市更變化莫測，一件風褸／防水褸能在下雨或大風時，幫助你保暖和擋雨水。
8. 頭燈
若旅程延誤或其他不確定因素，令你跑到天黑才到終點時，戴著頭燈照明能增加路途的安全性。
9. 手機／GPS功能手錶
上山跑最重要安全至上！上山前先通知家人朋友越野跑路線，途中休息時也要保持聯絡，迷路時可用GPS或手錶內的路線指引功能，所以要記得保持裝備電源充足。
最後，跟對越野跑有興趣的朋友分享一些新手小貼士：
- 香港大部分山徑石屎路和樓梯佔大多數，穿著適合的裝束和增強肌力能減少膝蓋受傷
- 密切留意天氣變化，天氣差時不要勉強上山，以免造成不必要的意外
- 跟朋友同行，途中互相照應，跑得安全又放心
- 若第一次參加越野跑賽事前，先研究及熟讀路線較好，或可以先試路，以免比賽時迷路