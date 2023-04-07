香港山野｜越野跑 vs 路跑

香港四分之三的面積屬於郊野範圍，無論香港、九龍、新界，甚至離島都有行山徑供不同程度的人使用，當中不少山徑鄰近社區，城市人能輕易跑上山，享受令人心矌神怡的大自然環境。但越野跑有甚麼吸引力令愈來愈多人參與？跟路跑的分別又在那裡？

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