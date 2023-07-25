首位加盟WCBA中國女子籃球聯賽的香港球員李祉均：「堅持才有希望」

追求進步的步伐

完成個人第2季WCBA中國女子籃球聯賽賽事後，進入休季期，李祉均追求進步的步伐並未有停下。她先在廈門跟隨CBA著名後衛教練呂曉明進行特訓，隨後獲得Red Bull的安排，遠赴美國洛杉磯到Red Bull Athlete Performance Centre訓練，並有機會跟隨美國著名NBA射球教練Chris Matthew進行針對射球的練習。

李祉均和LETHAL SHOOTER © Red Bull HK

首訪籃球勝地 尋找偶像足跡 感受美國籃球文化

自成功加入WCBA，李祉均每年都會給自己一個目標，去年就是加盟排名榜較前的球隊。而踏入第3年，她希望自己可以衝出亞洲，去體驗不同地方的籃球文化，洛杉磯就是她的首選。第一次到訪洛杉磯，她首先急不及待朝聖，尋找她的偶像—已故的洛杉磯湖人隊球員高比拜仁的足跡。

李祉均尋找KOBE足跡 © Red Bull HK

隨Chris Matthew aka Lethal Shooter訓練

美國之行讓李祉均獲益良多，她還可以跟隨Chris Matthew訓練。她說：「最大的得着就是更加懂得去享受打籃球，可能過去兩年獨處的時間比較多，人比較繃緊，但做人或者做運動員，都不應該着眼於一點，就好似每次射波出手後，就要好好準備下一球、下一個挑戰。」

堅持了才有希望

李祉均在影片訪問中提及打第一場WCBA的時候，感覺十分緊張、不知所措，面對對手的高度、比賽的強度，那種混亂的感覺是前所未有的。她在香港的舊隊友覺得，經歷了兩年WCBA的洗禮，李祉均成長了，令人眼前一亮，同時對她十分佩服，很少人能像她一樣，願意放下香港的一切，有勇氣去一個完成陌生的環境去闖。

李祉均及好友 © Red Bull HK

過去2年，李祉均失去了很多與家人相處的時間，在完成第一個WCBA球隊後一直未有球隊落班，要面對很多未知之素，但無論如何她都一直堅持下去。她說：「不是因為有希望才堅持，而是堅持了才有希望！而我的希望就是繼續挑戰自己，在職業籃球的路上行得更遠，享受打籃球的每一刻。」