Alan Milway教路！5個提高你山地單車騎行技巧的方法

考慮坐鞍高度，如果要在陡坡上騎行，稍微降低坐鞍高度可以令你在車上保持置中，兼阻止前輪向上及保持平衡力和拖行力。

考慮坐鞍高度，如果要在陡坡上騎行，稍微降低坐鞍高度可以令你在車上保持置中，兼阻止前輪向上及保持平衡力和拖行力。

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