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Alan Milway教路！5個提高你山地單車騎行技巧的方法
覺得自己已經達到進步的極限？專業下坡賽單車手Gee Atherton的教練Alan Milway回歸基本步，分享山地單車騎行的基礎貼士，或者可以幫到你打好根基挑戰更高難度的賽。
在大自然騎山地單車絕對可以為你帶來歡樂，而且應該沒有其他地方，比被松樹圍繞兼陽光照射的單車徑更理想，不過究竟仲有咩可以令你從中得到更大滿足感？
答案就是提升個人山地單車騎行技巧！跟其他運動不同，山地單車手一般沒有定期訓練，隨住時間流逝亦會慢慢養成不良技術及習慣，導致單車手們重覆犯下同一錯誤。
慢慢養成不良技術及習慣，導致單車手們重覆犯下同一錯誤。
1. 身體姿勢
- 頭向上，向下專注望住前面長長的單車路。你可能以為自己在向前看，但其實很多人都只在看前輪。
- 即使在崎嶇及艱辛的車徑上，都要保持姿勢穩定及持久，有人稱這為「準備」或「進攻」姿勢。手臂微曲，腿輕微彎曲，尾龍骨挺直。
- 垂下手腕，微微轉後，車手經常會專注提起手肘，但這會令手腕向前彎。雖然這個姿勢可以好好地握住手把，但會降低通過手把將力向下推動到地上的力量。手腕垂下轉，但手肘不要向後轉。
- 腳踭向下，令力量可以通過單車傳到地面，並保持膝蓋微曲而不會蹲伏。你需要將腳板放在腳踏上，並在平地上騎行時感覺一下腳跟向下但沒有鎖實膝蓋，看看感覺有何不同。
2. 急轉彎
- 在轉角前先設定好你的速度，必須在進入轉角前剎車，不是在轉角位才實行，調節好速度再剎車。
- 你必須看清楚轉角位，然後身體包括：頭、肩及臀部都要跟隨轉角線扭動，回看照片或影片可以看到同一錯誤如：肩有扭動但臀部沒有扭動，這會改變你的體重並令你在轉角位騎行得更自如。
3. 爬行
- 考慮坐鞍高度，如果要在陡坡上騎行，稍微降低坐鞍高度可以令你在車上保持置中，兼阻止前輪向上及保持平衡力和拖行力。
- 保持抬頭，觀察地形幫助你面對樹根、轉角位及崎嶇地面。
- 提早設置好裝備及坐好，除非路面陡峻或突然需要加速。順暢、穩固的腳踏是上坡必備，看看電單車手，他們可以抓穩後輪並平穩向上爬，而非加速或旋轉後輪。聽起來很理所當然，但當比賽路段變得陡峭，很多車手會因為心急向上爬，而導致後輪從下旋轉或升起。
4. 剎車
- 不要害怕使用前剎車系統，它有助減慢單車走下坡時的速度，前剎車系統是減速而不會滑行的關鍵。
- 時刻在單車上準備就緒，放下腳並保持置中，抬高頭可以隨時剎停。拋重減速會令前輪失去抓地力。
- 重點是要知道何時不能剎車！轉角位會令你在彎道外側，跨過樹根一般都會令車輪打滑，如果在崎嶇不平的路段或技術路段，可能會令前輪陷落在岩石或樹根之間，導致你失衡。
5. 下降
- 在單車上保持一定高度（除非急劇陡降），因為這可以令你在剎車時也保持前輪的抓地力。
- 保持剎車平穩，嘗試在下坡前設定速度。在下坡路段上不要急剎車，因為會令單車失去平衡或打滑，或令該路段變得更難。
- 如果你想增強信心，不妨從小處著手再慢慢逐漸變得強大。