HYROX 訓練：最新研究發掘最聰明的訓練方式

最新研究正幫助運動員同教練更清楚掌握表現背後的關鍵，找出更聰明、更有爆發力的訓練方向。

研究針對 HYROX 訓練提出幾個核心重點：

以下是兩項近期研究 Brandt et al. (2025) 與 Davids (2025) 的結果：

有氧能力是關鍵。 Brandt 的研究指出，最大攝氧量（VO₂ max）及耐力訓練量與更快的完賽時間有著密切關係；相對而言，握力與整體肌肉量並非準確的預測指標。從運動特性來看，HYROX 更貼近一項以間歇訓練為基礎的耐力型運動。

轉換環節至關重要。 兩項研究均指出，各站點與跑步之間的轉換時間，是頂尖選手能脫穎而出的關鍵因素。動作的效率與配速策略，與體能實力同樣舉足輕重。

力量表現具有專項性。 Davids 指出，力量並非可以一概而論。最大爆發力在 HYROX 的特定項目中（如雪橇推、雪橇拉及波比跳）尤為關鍵，但同時亦需與肌肉耐力取得平衡。

疲勞狀態下的技術表現。 兩項研究均指出，疲勞條時維持良好的機械效率、動作姿勢與動作質素，是影響整體表現的主要因素。

HYROX competitors hit the rowers © HYROX

01 為什麼心肺耐力決定 HYROX 表現

建立心肺耐力應是每位 HYROX 運動員表現的根基。研究顯示，耐力訓練量與最大攝氧量（VO₂ max）是預測表現最直接的指標。沒有這層基礎，其他能力再強，也難在這場漫長又煎熬的比賽中撐到底。當然，仍需要更多研究去進一步驗證這點並揭示細節。不過，從 HYROX 高強度、長時間的特性來看，可以合理推斷——高最大攝氧量固然有利，但決勝關鍵，往往在於運動員能在近一小時的賽事裡，持續發揮出多少比例的最大攝氧能力。

項目轉換如何影響比賽結果

同樣關鍵的，還有訓練轉換速度與在疲勞狀態下的配速策略。跑步與各站之間流失的每一秒，最終都會在比賽中累積成巨大的差距。頂尖運動員深知如何有效管理這些轉換時刻，讓節奏不被打斷。持續練習轉換動作、學會在壓力下調整體力，往往就是突破個人最佳與陷入瓶頸之間的分水嶺。

HYROX is a real test of your mental toughness © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

HYROX 專項力量的角色

儘管耐力是主導因素，運動員仍不能忽視 HYROX 所需的專項力量與局部肌肉耐力。像雪橇推、雪橇拉和負重行走這類動作，都需要針對性的力量訓練。但關鍵在於，這些訓練必須與整體耐力發展相互配合，而非互相抵銷。

在疲勞下維持技術表現

最後，運動員應始終把生物力學技術與動作效率放在首位。能在疲勞狀態下維持正確姿勢，不僅有助於預防受傷，亦能節省體力，讓表現在整場比賽中保持穩定且高效。

HYROX 不僅考驗你訓練得有多勤力，更考驗你準備得有多聰明。隨着科學逐步追上這項運動的發展，懂得運用研究成果的運動員與教練，正是不斷改寫賽場標準、定義新高度的人。

02 有科學根據的 HYROX 訓練技巧

頂尖技巧 1：打造你的引擎

Brandt 等人（2025）與 Davids（2025） 的研究指出，有氧能力——也就是心肺功能與耐力基礎——是影響 HYROX 表現的最關鍵指標之一。這意味著，持續進行心血管調節、Zone 2 訓練、針對性的高強度間歇訓練（HIIT），以及有系統的進階耐力週期訓練，都是不可或缺的。

HYROX competitions pull in athletes of all ability levels © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

頂尖技巧 2：把轉換做得俐落到位

從跑步切換至各站的每一秒都至關重要。Davids（2025）指出，那些能妥善掌握配速、並在各階段之間迅速恢復的運動員，往往能穩定地脫穎而出。在訓練中反覆練習流暢的轉換，並學會在疲勞狀態下調節體力，將是提升整體表現的關鍵。

頂尖技巧 3：訓練 HYROX 專項力量

並非所有力量都能直接轉化為比賽表現。雪橇推、雪橇拉與負重行走這些動作各自具備獨特的挑戰。訓練時應優先建立局部肌肉耐力與比賽專項力量，而非一味追求最大負荷。

Preparation for HYROX training and competition goes beyond the workout © Leo Francis/Red Bull Content Pool

頂尖技巧 4：優先考慮疲勞狀態下的技術

動作效率是決勝關鍵。不良的姿勢會消耗多餘能量、拖慢節奏，尤其在比賽後段的站點更為明顯。持續在疲勞狀態下練習並打磨技巧，才能真正為比賽實戰做好準備。

謹記：打好基礎，掌握細節，最重要的是——把每一次進步，都視為你的勝利

關於作者 誰是Piers Plowman? Piers Plowman, HYROX Academy Education Manager © HYROX Academy Piers Plowman 曾任英國三項鐵人國家隊教練、體育教師、HYROX 運動員以及 HYROX 學院教育經理。此外，他還擁有體育教練碩士學位。 什麼是HYROX365 ？ HYROX365 背後的理念是讓你可以在任何地方、任何時間——一年 365 天，為 HYROX 進行訓練（或進行全面的體能鍛鍊）。這意味著無論是在健身房、教練指導的課程，甚至是透過數位平台在家中都能進行。