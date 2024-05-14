Ida Mathilde Steensgaard competes at Hyrox Denmark 2024 in Bella Center, Copenhagen, Denmark, on March 23, 2024.
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Fitness Training

Ida Mathilde Steensgaard分享 HYROX體能耐力賽

想參加Hyrox？經常參加健身比賽的 Ida Mathilde Steensgaard分享了她在比賽當日取得成功的專業建議。
作者 Red Bull HK
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Ida Mathilde Steensgaard

Obstacle course racing athlete Ida Mathilde Steensgaard has set her sights on conquering some of the sport’s biggest events.

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Ida Mathilde Steensgaard 是最傑出的障礙賽運動員之一。這位來自丹麥的33歲運動員將目光轉向了一項不同的運動：Hyrox。
Hyrox體能耐力賽包括8次1公里跑步，中間穿插著8個健身站。Ida 的目標是在6月初舉行的法國尼斯世界錦標賽上，得到資格晉級至 Elite 15 pro組。擁有障礙賽跑步的經驗確實是Ida的優勢，但Hyrox所需的心理和身體質素是不同的
Competitors compete at Hyrox Denmark 2024 in Bella Center, Copenhagen, Denmark, on March 23, 2024.

Hyrox 起點線

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Ida表示：「這個比賽比我想像中更困難，整個比賽非常漫長。」她想起在2022年首次參加德國漢堡Hyrox賽事，當時她用了65分鐘完賽，她分享：「Hyrox需要的時間是障礙賽的兩倍，所以你必須加多兩倍的努力。在Hyrox中，每次跑完都直接進入健身站，完成後再進行下一次跑步。對於精英選手來說，完成比賽大約需要一小時，而對於普羅大眾則可能需要兩個小時。」
你任何時間都需要盡全力去做！
Ida Mathilde Steensgaard
Ida說：「在Hyrox中，從完成一個運動站到另一個並不容易，而且真的沒有休息的空檔。你必須一直努力推動自己。整個過程都非常費力！」那麼，我們應該如何應對這項嚴峻的挑戰呢？

不要讓這些初學者的錯誤拖慢你在Hyrox的速度

為了避免常見的陷阱，Ida強調比賽中控制節奏、充分的熱身和策略性的補給的重要性。像其他比賽一樣，Hyrox需要明智的節奏控制，一開始就用過多的體力可能會導致後勁不繼，因為你會在中途耗盡能量。Ida說道：「第一次參加Hyrox 歐洲錦標賽時，我開始時沒有預留體力，亦未能掌握控制呼吸的節奏，導致中途很想放棄，在通過最後兩個健身站時更哭了起來，但我仍然想要完成比賽。那是一次很辛苦的經歷，但我學到了很多。」
Ida Mathilde Steensgaard is drinking a Red Bull Energy Drink after the Hyrox Denmark 2024 in Bella Center, Copenhagen, Denmark, on March 23, 2024.

策略性的補給很重要

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除了一開始不要跑得太快外，做好充分的熱身也很重要。Ida喜歡跑2至3公里後，進行一些跑步的動作訓練。之後，她會使用划艇機和滑雪機各一至兩分鐘，並再進行雪橇推進來準備比賽。
記得充分的熱身跟在適當的時候喝一點Red Bull能量飲品補充都很重要。
Ida Mathilde Steensgaard
Ida解釋說：「記得充分的熱身跟在適當的時候喝一點Red Bull能量飲品補充都很重要。我通常在比賽開始前30分鐘喝一罐與水混合的Red Bull能量飲品。在比賽開始時，我能感受到它開始發揮作用，它的效果持續到比賽的前半部分。同時，攝取一些快速的碳水化合物，如香蕉或一些椰棗也有一定的幫助。」
在比賽期間，Ida喜歡在她到達划艇機站之前進行補給，這是在完成了深蹲跳和第5公里後比賽進行到一半的地方。「在那裡，我會再次喝一罐與水混合的Red Bull能量飲品，因為我想在划艇機站稍微放鬆一下。」她的策略已經被證明是成功的，Ida在Hyrox哥本哈根賽事中，奪得了年齡組別第一名，使她更接近達到世界排名前15名的目標。

Hyrox的訓練直接而具挑戰性，以下是你需要做的：

每個Hyrox賽事的設置都是一致的，參賽者必須跑8次1公里，並在跑步之間進行力量或耐力運動。Ida說道：「一致的設定使Hyrox訓練變得容易，你可以在任何健身室訓練。此外，你清楚知道不同的站和分別所需的時間，因此你可以真正了解自己的表現並在進行改進。要完成Hyrox，你需要在跑步和力量上一同努力。它是50/50的比賽，十分艱辛。」
Ida承認這是一場艱難的比賽－50%跑步和50%力量，你必須同時是一個強壯的運動員，及一個出色的跑手才能通過。
Ida Mathilde Steensgaard during a training session in Copenhagen, Denmark, on November 15, 2021.

Hyrox同時需要跑步和力量

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Hyrox一週訓練的內容

Ida是一名障礙賽跑手，這為她打下了良好的基礎。要成為世界上最好的其中之一，Ida每周都會進行健身訓練，加上Hyrox專用的訓練課程。她笑說：「Hyrox對我來說還是有點新鮮，我每周會進行兩次Hyrox專注的訓練，練習比賽所需的主要動作。這些動作可能只是輕輕的划艇或用自身體重深蹲，但重點是熟悉技巧，並進入狀態。」
我每周進行兩次專注於Hyrox的訓練，練習比賽所需的主要動作。
Ida Mathilde Steensgaard
Ida Mathilde Steensgaard during a training session in Copenhagen, Denmark, on November 15, 2021.

體能是關鍵

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此外，Ida安排了一次35至50分鐘更艱難的訓練課程，試圖在訓練中模擬比賽的具體要求。Ida說：「為了比賽日做好準備，我嘗試在這次訓練中達到最大心率區域2或3。在比賽週，訓練的形式會有所不同。我喜歡保持強度高、量低的訓練。比賽前兩天我會輕鬆的跑步，給身體一些休息和備賽。在比賽前一周，我不會進行太多的重訓，也不喜歡在健身室過度舉重。相反，我會專注於技巧和恢復，為比賽日做好準備。」

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