世界舞蹈日: 讓我們慶祝舞者成就的一天

世界舞蹈日 (International Dance Day) 是全球慶祝舞蹈作為一種藝術形式的節日，由聯合國教科文組織（UNESCO) 表演藝術主要合作夥伴國際劇院協會（ITI）的舞蹈委員會於1982年創建的，將每年的4月29日定為世界舞蹈日，以表彰舞蹈在文化、藝術和社會中的重要作用。

每一年，國際舞蹈委員會及國際戲劇學院都會邀請一位代表性舞者為世界舞蹈日帶來創作。此外，世界各地都會舉辦活動和慶典來慶祝舞蹈及宣揚其帶來的影響。

以下分享六個原因解釋舞蹈為甚麼是一種特殊的、具有價值的、啟發和鼓舞人心的藝術形式。

Red Bull BC One 在開普敦的工作室 © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

1. 人們透過舞蹈連結和分享自己的文化

許多舞蹈風格的創作背後都有深刻的文化起源，通過舞蹈的傳播和教學，以及了解它的根源，可以連結不同背景的人互相交流而更加了解彼此。

隨著舞蹈形式百花齊放，來自各地不同背景的人們彼此之間的相互尊重及了解都源於他們對舞蹈的共同熱愛。

2. 跳舞對於生理及心理健康帶來的益處

如果你不愛健身和運動，那麼跳舞可能會是一個非常好的替代方案。你不需要成為一位訓練有素或是高水準的舞者，也可以很簡單的放著音樂讓自己沉浸在舞蹈當中，同時又可以運動到身體，清空思緒和利用舞蹈抒發你感受到任何壓力和焦慮感。

3. 國際性的舞蹈圈是一股很正面的力量

每一種舞蹈風格都有自己的一個社群，大家定期聚在一起練習、互相學習、比賽、交流和分享各自的技藝。這些社群存在於各種規模中，小至本地的圈子到國際性舞者社群。全球的舞蹈社群意味著，無論舞者到了世界的哪個角落，他們都能找到志同道合、願意一起放鬆、交流和練習的人。

4. 舞蹈是一種世界共通語言

舞蹈是一種最有感染力的表達形式之一，表演者可以透過舞蹈去傳達一個強而有力的訊息、訴說著故事和表達情感給任何人。就算大家說著不一樣的語言，舞蹈是最具力量的，是能夠透過節奏性的舞步來溝通，並且可讓完全不同背景和國家的人了解。

2分鐘 Neguin與Kyoka在巴黎十八區蒙馬特 Neguin與Kyoka在巴黎十八區蒙馬特 （Montmartre）的街頭，淋著雨舞動著。

5. 音樂和製作者之間有著協作關係

音樂是其中一個推動跳舞的動力，以及創造眾多知名，流行和文化性的舞蹈風格的靈感來源。舞者和為他們提供音樂的DJ及音樂家之間存在一種特殊的協作關係，他們為舞者提供了供其藝術養分的音樂，這些藝術家不斷尋找和創作新的音樂，這也激發了舞者在其舞蹈風格中創造新的動作、舞步、模式、流動和表達形式的靈感。

DJ Fleg 在音樂控制台上 © Ulrich Aydt/Red Bull Content Pool

6. 跳舞圈是如此的具有創造力和啟發性

跳舞行業和全球舞蹈圈是兼具娛樂性和啟發性的，相當有創造力和創新力。不管你想要觀看頂尖的breaker在像Red Bull BC One或是Dance Your Style世界性舞蹈活動上的正面對決，或是被知名的芭雷舞團、劇場表演、百老匯演出深深的感動著，又或是只是看著舞者在街舞相關電視節目上表演和比賽。舞蹈的展現是人人都愛，並且可以用不同方式欣賞這種藝術型態。

Dassy "The Floor" 作品的製作過程 © Maria Jose Govea / Red Bull Content Pool

我們要如何慶祝世界舞蹈日

每一年都一樣，在全球許多城市，都會舉辦表演，邀請舞者、編舞家、舞蹈學生和愛好者參與這場盛事。舞蹈是一種藝術表演，能夠連接靈魂，將感動留在舞者和觀眾的心中。而舞蹈亦對身心健康起了正面的作用。無論是舞者或觀眾也可一起體驗這種感動，選擇自己喜愛的節奏，並探索和享受舞蹈帶來的愉悅。