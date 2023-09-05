F1意大利站：10連勝的意義就是Wikipedia？

2023 F1 Italian - Italian Airforce perform above the Red Bull Racing team © Getty Images / Red Bull Content Pool

有人認為是「酸民」，有人認為是真心，本欄認為是花生，但值得討論。懂的讀者，不知你從哪裡讀到上面被引述的話呢？

ESPNF1 Instagram圖如此caption：「It’s for Wikipedia and nobody reads that anyway…For me these types of records are completely irrelevant」。賽車新聞網站《Autosport》如此標題：「Wolff: Verstappen F1 wins record “is for Wikipedia”」。BBC F1網頁如此標題：「Verstappen record is ‘completely irrelevant’」。從此，網上討論滔滔不絕。

首先，我想說語景。絕不學術，只有一個字：標題黨。歷史悠久的英國報業新聞人訓練機構National Council for the Training of Journalists（NCTJ）所出版教材曾引述指：寫沒人讀的新聞，就是浪費編、寫、採的時間。編輯起題，就是要吸引消費者—讀者的注意、購買、俾like或留言。在任何年代，沒有好標題，更好的內容都更易被浪費。這是事實。如何不止譁眾取寵、以至最終流失消費者—觀眾，這是創作者的藝術。如何不被帶風向、盲從標題而討論，這是讀者的智慧。

正如本欄標題「10連勝的意義就是Wikipedia？」只有一個目的。

然而，內容則是第二回事。根據報導，實情當時Toto Wolff被《天空體育F1》首先問及平治橫行時、從未打破連勝紀錄。被標題的答案屬下半部份，上半部則是：「我們的情況有點不同，因為我們有兩位車手爭標。我不知道他是否關心紀錄（回應Verstappen早前已說不太關心紀錄）。這對我來說不是重要的事…」。

有趣的是，問題明顯有備而來。其次，大家別忘了英國《天空體育》的最新slogan（包括今季起的英超宣傳）是：The Greatest Show on Earth。第三，Wolff會看不穿有備而來的問題嗎？最後，傳媒—車隊—F1—FIA四者就是個利益共同體，社會學上叫 media-sport complex。所以，認真便輸了。有花生不妨食，別動肝火便好。

2023 F1 Italian - M. Verstappen & Oracle Red Bull Racing & Racing team © Getty Images / Red Bull Content Pool

認真。10連勝有何意義？從職業體育歷史觀來看，意義重大。上次有車隊14連勝是何年？1952至53年的法拉利。那個年代，二戰結束不久，本欄父母出世。今次Red Bull完成15連勝，是個「70年一遇」的異數，卻給我們這幾代人遇上了。遇上大歷史，不論我們這幾代人喜歡與否，這仍是大歷史。在歷史分水嶺，有人選擇留下來看F1；有人選擇離開但仍看F1；有人選擇此生不回F1地。歷史分水嶺的意義，就是讓觀眾體驗「選擇」的自由意志。

更認真。從人類歷史洪流來說，15連勝、10連勝、8連霸、7屆等全部真的只有維基百科這意義。皆因一切勢將過去，維基百科亦然。所有偉人最後都只剩下個名字，羅馬帝王哲學家Marcus Aurelius曾經說，正如Aurelius結果只剩下「Aurelius」一樣。

But，過程呢？法拉利今場不是今朝頭位今朝醉、明日比賽明日愁嗎？法拉利不是週六活在當下、享受頭位小確幸，週日再努力掙扎嗎？法拉利賽前準備Monza特別版頭尾翼、兩副全新引擎、早段二打一，比賽期間盡力三不錯（戰術不錯、換胎不錯、車手不錯惟胎耗麻麻）。最後，力保三四。

Max Verstappen 10連勝的意義，在於試煉其他人於幾乎不能贏的情況下，仍可活在當下？做好自己、盡力而為嗎？當下有時是甜的pole或香檳，但當下更多時是酸、苦或辣的。人之常情。惟那仍是活在當下。否則，人不酸亦不苦。加油。

2023 F1 Italian - Race winner Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool