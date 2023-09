F1意大利站：10連勝的意義就是Wikipedia？

ESPNF1 Instagram圖如此caption:「It’s for Wikipedia and nobody reads that anyway…For me these types of records are completely irrelevant」。賽車新聞網站《Autosport》如此標題:「Wolff: Verstappen F1 wins record “is for Wikipedia”」。BBC F1網頁如此標題:「Verstappen record is ‘completely irrelevant’」。從此,網上討論滔滔不絕。