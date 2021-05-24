Jacob‘pyth’Mourujarvi教做職業選手 Red Bull Campus Clutch大學生選手之路

先介紹「全球校園英豪爭霸戰(Red Bull Campus Clutch)」，是為《特戰英豪(Valorant)》所設計的校際電競賽事，有超過50個國家、300所大專院校參與，專為所有如同職業電競玩家的大專院校學生們而設。玩家可以組成自己的5人戰隊，爭取全新Gaming Hub以及€20,000獎金，未畢業先興奮。

Studenten, macht euch für ein außergewöhnliches Valorant Turnier bereit © Red Bull

「想每天和電腦工作。」

Jacob «Pyth» Mourujärvi, 27, zählt zur Welt-Elite der «Valorant»-Spieler. © Yung Eldr

至於說到踏上職業選手之路，Jacob‘pyth’Mourujarvi就出手教路。這位27歲的瑞典電競選手，屬於G2 Esports隊一員，亦是全球最強Valorant玩家之一。而回到九年前，他仍然在學校讀IT科目，他說：「當時對就業仍然沒有概念，不過我很享受和電腦一起工作。」當時正玩著《Counter-Strike: Global Offensive》的他，就是那時候被邀請組成隊伍，「現在我每天都和電腦一起工作。」

說到成為職業選手之路，他分享了幾個重點：

集中於熱誠

當他在18歲離開學校時，Mourujarvi每日玩《CS:GO》15小時，「每朝8點才上床睡覺，之後下午5時起床又再打機。但當我知道這可以成為職業之後，我改變了這生活模式，開始像職業選手般思考，我更加開始停止說垃圾話，集中於自己對打機的熱誠。之後我覺得自己成為了更好的人。」

展現自己的強項

這位瑞典電競選手強項是「clutch play」，有能力在最後時刻扭轉局勢，反敗為勝。這能力在今年2月G2贏得首個Red Bull Home Grounds賽事中表露無遺，而在2014年他的職業生涯早期，他亦單人匹馬在四對一《CS:GO》大戰中打敗Ninjas in Pyjamas。兩年之後，他卻成為Ninjas in Pyjamas一員：「只要證明到自己能力，別人就會看到你。但這沒有捷徑，你必須行出自己的道路，而且在過程中樂在其中，否則便沒有意義。」

Το Valorant εξελίχθηκε σε φαινόμενο στον χώρο των esports © Riot Games

跳出舒適區

在2015年，他接受挑戰，探索自己未接觸過的領域，就是幫忙去成新的加拿大《CS:GO》電競隊Luminosity Gaming：「我一向沒太多團隊概念，想證明自己。之前我只是集中於自己，很少說話，但之後我學了很多，現在更加開放及誠懇，成為了別人眼中更好的隊友。」這經歷亦成為他離開《CS:GO》領域的動機，之後他挑戰成為《Valorant》的頂尖選手。

避開危機

「討厭你的人難免會被自己放大、關注，在玩《CS:GO》時，我在Twitter受到恐嚇甚至是死亡威脅。我之前練習過一些集中的運動，不過後來就忘記做了，轉為依靠訓練軟件去舒壓，例如我會在AimLab這軟件中訓練，加上音樂感覺相當不錯。」不過轉換環境也是方法：「《Valorant》有不少支持者，加上有好的隊友、同事，在G2，無論在遊戲內外我們都是好朋友。」

面向未來

27歲，Mourujarvi已經算是電競界的老將，但他仍充滿信心，成績亦證明了他的自信：「我仍然想在電競行業中工作，可能以領隊身份吧？很多選手每天也自己不停練習，但他們亦需要明白團隊和戰術的重要性，而且也不能永遠和固定幾位隊友組隊。就像英超利物浦一樣，在買入Virgil van Dijk之後，他們變得更強，他的領導才能及自信，感染了其他隊友，我覺得這方式一樣可以應用於電競方面。」