5位為F1比賽場留下難忘時刻的日本車手

1. Kazuyoshi Hoshino

1976年日本大獎賽

1976年在富士舉行的首屆日本大獎賽永遠只因Niki Lauda與James Hunt之間的激烈冠軍對決而被銘記，而其實Kazuyoshi Hoshino亦是當日亮點。Kazuyoshi Hoshino首次在英雄對戰上以F1賽車手出道，並駕上Tyrrell 007，Kazuyoshi Hoshino在比賽中排名第三，直至車胎出事而被逼退出。

在翌年的富士比賽中，他有機會再度上場，但其實他在日本國內建立的成就才是最強大，首先是奪下多個日本F3000冠軍，然後是成為車隊老闆。

Überschaubare F1-Karriere: Kazuyoshi Hoshino ging zwei Mal an den Start. © Vinz Schwarzbauer

2. Taki Inoue

1995年匈牙利大獎賽

日本車手的精彩表演貫穿了F1豐富的歷史，同時亦留下一些史詩般的遺憾。雖然Yuji Ide在2006年只參加了四場比賽就被吊銷執照很可惜，但「最不幸大獎」還是要頒給Taki Inoue。1995年Taki Inoue跟所屬的Footwork車隊只完成前九場賽事的其中一場後，去到匈牙利就遇上不幸經歷，其中之一就是他的賽車引擎在過了第13圈後出煙失效。

然而，在他去取滅火器之際突然被安全車碾過，令情況變得更糟。他回憶道：「砰！有人狠狠地撞了我一下，但我用腳完美落地，我認為10分滿分有9.9分。」

Pech im Unglück: Taki Inoue wurde vom Medical Car angefahren. © Vinz Schwarzbauer

3. Aguri Suzuki

1990年日本大獎賽

一個日本車手花了整整14年時間才登上F1領獎台，然而在他上台時，駕駛的卻是一架令人難以相信的汽車 Larrousse Lola LC90。1989年底，一家日本化學公司為車隊提供經濟支援，更將驅動器交給主場車手Aguri Suzuki。這位日本賽車手也很幸運，因為當年Larrousse充滿競爭力，而Aguri Suzuki在家鄉大獎賽上，在Alain Pros及Ayrton Senna的碰撞後，Aguri Suzuki憑住機智的戰略通過，更沒有進入pit stop，最後成功緊隨Nelson Piquet及Roberto Moreno獲得第三名。

Suzuki在2000年代初以F1 車隊Super Aguri老闆的身份回歸F1。這亦引申到最後一位車手的介紹..

Mit einer Null-Stopp-Strategie eroberte Aguri Suzuki 1990 den dritten Rang. © Vinz Schwarzbauer

4. Takuma Sato

2007年加拿大大獎賽

我們原本打算選擇Sato於2004年在美國大獎賽上與跟BAR一起登上領獎台，但最後還是更喜歡Taku於2007年在加拿大大獎賽上跟Super Aguri狂飆飛車到P6作為他最偉大的F1時刻。

2007年中，Sato在蒙特利爾對戰衛冕世界冠軍的Fernando Alonso時，在距離終點旗前三圈時，真真正正為F1留下一個「以小勝大」的難忘時刻。這位日本賽車手攻擊這位麥拿侖車手時勇敢、大膽，兼出人意料地準確，他完全將世界冠軍放在一邊，奪去第六名，更穩固了Super Aguri’s有史以來最好的成績。

Mutig, kühn, präzise: So trat Takuma Sato gegen Weltmeister Alonso auf. © Vinz Schwarzbauer

5. Kamui Kobayashi

2012年日本大獎賽

Kobayashi於2010年在Sauber車隊首次亮相F1，跟車隊合作的三個賽季中，他在52場比賽中獲得122分。

他最光芒的時刻是於2012年在家鄉出賽，當時不但成功壓倒來自麥拿侖車隊的Jenson Button，更達到了主場觀眾的期望，加上知道他在陷於困境的車隊中的表現大受壓力，這可能是他F1生涯中唯一一次登上領獎台。

Kamui Kobayashi überraschte nicht nur Jenson Button, sondern auch die Fans. © Vinz Schwarzbauer