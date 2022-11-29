當過山車變成自由飛躍手Jason Paul的「遊樂場」

Jason Paul憑住驚人自由飛躍特技及視頻而出名，他最新的傑作亦不例外。

在Jason Paul的Wild Ride入面見到他罕有跟Silke Sollfrank及來自波蘭的 Krystian Kowalewski聯手，在德國Cleebronn的Tripsdrill主題公園示範令人驚訝的飛躍道（parkour）技巧。

觀看以下影片來欣賞這個三人組合如果透過前所未有的方式來表現驚人飛躍道（parkour）技巧，他們更將著名的Mammut過山車框架變成飛躍道遊樂場！

一個與​​眾不同的遊樂場 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

遊樂場一般作用為享受家庭樂的地方，但德國的Tripsdrill主題公園就成為Jason Paul和他拍檔玩飛躍道的理想場所。

這三位自由飛躍手在接受前所未有的挑戰時樂在其中，從攀登木製過山車到克服極端高度並進行冒險跳躍，很明顯Jason Paul在這條影片入面的每一秒動作都是名副其實的「瘋狂」。

自由飛躍主要是個人表現，但Jason Paul相信可以將團隊合作元素融入其中。

Paul一直為自己的Red Bull影片系列製作一整套像這樣的自由飛躍壯舉：「歸根結底是算你自己跳起來，當然飛躍道不是一項團隊運動，但對我們來說作為一個團隊一起工作仍然很有趣，因為每個人都有自己的個人專長！」

利用無人機拍下Silke Sollfrank和拍檔的自由飛躍動作 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool 當Jason Paul出現，世界就會產生翻天覆地的變化 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

令Jason Paul的Wild Ride突圍而出的原因，當然除了令人眼花繚亂的自由飛躍動作外，以第一視覺鏡頭 (FPV) 和主觀鏡頭 (POV) 之間不斷變化的拍攝方式亦令人深刻，這點要感謝總部位於慕尼黑的攝像師Paul Kuhn，他負責為這個項目掌控無人機。

5分鐘 Jason Paul的wilder ride Parkour pro Jason Paul and friends take on Germany's Mammut roller coaster in a special freerunning session.