滑雪奇人Jesper Tjäde的夢想　日本遊戲節目混合瘋狂障礙賽

滑雪奇人 Jesper Tjäder，是世界上最具創意的雙板滑雪者之一，不僅是因為他滑雪能力與創新風格超群，也因為他懂得創造出引人注目的線上影片。他先前做出兩支令人咋舌的影片"Unrailistic" 和"Unrailistic 2.0"，都在網路上引起一陣嘩然。他的"Unrailistic"作品以突破自由式滑雪的想像極限，可以肯定地說，"Unrailistic"是純粹地古怪，續集"Unrailistic 2.0"則更具滑雪技術性。

有一刻，我真的覺得自己是在這場日本遊戲節目中。 Jesper Tjäder Freeskiing Big Air/Slopestyle

Jesper Tjäder 巧妙地跳過火圈 © Adam Klingeteg

不論你是90年代出生，還是看電視長大，定還是在上網時會無聊逛逛網路找些有趣影片來看的人，你肯定都看過日本遊戲節目。說實話，我們曾經都想過︰「要是我參加節目會怎麼樣嗎?」 我們或許曾經做過這樣的夢，在夢裡看到自己的表現而感到不滿意，結果呢？嗯...

Jesper年輕時，就一直對這些遊戲節目著迷，直到最近他才開始對滑雪產生截然不同的夢想，在這奇妙的2020年，他決定成為奇妙的一份子。今年他有比平常更多的閒暇時間，有些人可能就只是隨意打發，度過這些閒暇，而另一些人可能趁機想將此時間轉為創新的空間，這正是滑雪奇人 Jesper所做的。

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我希望能在我家後院擁有這一切設施。 Jesper Tjäder Freeskiing Big Air/Slopestyle

Jesper不單純只為了呈現搞笑、遊戲節目、火圈，這些誇張無厘頭的事情，他的影片總是想做些以往從未做過的花式技巧。這就是今趟會有24公尺長的三重轉向蜘蛛軌道（triple elbow spider rail）的原因，正如他在幕後花絮中所說，他待在滑雪隧道中的時間非常短，多數的拍攝與技巧都須在數小時內完成，包含道具安裝。儘管富有無限可能性的蜘蛛軌道給予Jesper不少靈感，但時間有限，並不能給予他太多嘗試。幸運的是，Jesper在有限時間內進行60次的嘗試，最終也成功完成他期望的滑雪特技表演。

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Jesper 再一次推動自由式滑雪的發展。

如果我們對當今滑雪運動能有一種跳脫框架的看法，就像這樣的影片製作，包含電影感與最高水平的滑雪技巧融合，創造前所未有的體驗，這真是太棒了。它使我們激動且興奮，心中思考：「接下來還可以再發生什麼嗎？」我們唯一知道的就是，只要你敢想像，你就可以做到。

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Snow Show Asia總編輯 Willis