來欣賞Jesper Tjäder完成世上最長滑軌的精華片段

當Jesper Tjäder沒有踏上奧運會和世界盃領獎台，過去十年他有大部分時間都在挑戰滑雪板的物理極限，一年又一年，他在筆記本上寫滿嶄新的技巧、想法及前所未見的創意，然後一下雪，他就會把每頁筆記變成現實。

今個賽季，Tjäder的目標是打破史上最長滑軌的世界紀錄，對上一個紀錄是2016年，設定為128.7米或422 英尺。

Jesper Tjäder 在滑軌上 © Judith Bergström

這位28歲自由滑雪者表示：「我曾經在滑軌上做過很多技巧，但從沒試過近距離接觸這麼長的滑軌，我覺得這是個很好的任務，當Tom Wallish打破記錄時，看起來很瘋狂，所以我也必須嘗試這樣做。」

經過六年及127次嘗試，Tjäder終於完成不可能的事，這位自由滑雪者於2022年5月9日在瑞典阿雷成功完成世界上最長、達154.49米的滑軌，打破世界紀錄。 Tjäder以大約每小時 77 公里的速度跳上滑軌，然後滑行相當於15輛雙層巴士長度及超過1個半NFL足球場距離的滑軌。

That grind in perspective © Judith Bergström/Red Bull Content Pool The official measurement © Judith Bergström/Red Bull Content Pool Vegan pirogues, a go-to sport snack if you ask Jesper Tjäder © Judith Bergström/Red Bull Content Pool Mission completed. Only took over 100 attempts © Judith Bergström/Red Bull Content Pool Lining up the rail for the 98th time... © Judith Bergström/Red Bull Content Pool It took mad skills and a bucket load of salt for the cameraman to follow © Judith Bergström/Red Bull Content Pool Tjäder thinking about all the snacks he can have when he's done © Judith Bergström/Red Bull Content Pool Jesper Tjäder - world record holder © Judith Bergström/Red Bull Content Pool

Tjäder在完成歷史性一刻後幾分鐘表示：「我挑戰過好幾次嘗試，但它就這樣發生了，整個過程都感覺很好。多謝Tom Wallish打破這項運動的極限，如果不是他，我們就不會滑到這一步。」

Tjäder的健力士世界紀錄成為他簡歷上的最新成就，由2022年北京奧運會上獲得銅牌，及以其標誌性滑雪高招在互聯網上「洗版」，很難確定 Tjader下一步將「解鎖」甚麼，我們亦急不及待地想知道。