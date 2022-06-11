Jesper Tjäder world record for longest rail grind on skis in Åre Sweden in May 2022.
© Judith Bergström
Skiing

來欣賞Jesper Tjäder完成世上最長滑軌的精華片段

Jesper Tjäder再次證明他為何仍然走在現代自由滑雪創新和創造力的尖端。
作者 Red Bull HK
2 min read發佈於
當Jesper Tjäder沒有踏上奧運會和世界盃領獎台，過去十年他有大部分時間都在挑戰滑雪板的物理極限，一年又一年，他在筆記本上寫滿嶄新的技巧、想法及前所未見的創意，然後一下雪，他就會把每頁筆記變成現實。
今個賽季，Tjäder的目標是打破史上最長滑軌的世界紀錄，對上一個紀錄是2016年，設定為128.7米或422 英尺。
Jesper Tjäder world record for longest trail grind on skis in Åre Sweden in May 2022.
Jesper Tjäder 在滑軌上
© Judith Bergström
這位28歲自由滑雪者表示：「我曾經在滑軌上做過很多技巧，但從沒試過近距離接觸這麼長的滑軌，我覺得這是個很好的任務，當Tom Wallish打破記錄時，看起來很瘋狂，所以我也必須嘗試這樣做。」
經過六年及127次嘗試，Tjäder終於完成不可能的事，這位自由滑雪者於2022年5月9日在瑞典阿雷成功完成世界上最長、達154.49米的滑軌，打破世界紀錄。 Tjäder以大約每小時 77 公里的速度跳上滑軌，然後滑行相當於15輛雙層巴士長度及超過1個半NFL足球場距離的滑軌。
Jesper Tjäder world record for longest rail grind on skis in Åre Sweden in May 2022.
That grind in perspective
© Judith Bergström/Red Bull Content Pool
Jesper Tjäder completes world record for longest rail grind on skis in Åre Sweden in May 2022.
The official measurement
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Jesper Tjäder world record in longest trail grind on skis in Åre Sweden in May 2022.
Vegan pirogues, a go-to sport snack if you ask Jesper Tjäder
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Jesper Tjäder world record in longest trail grind on skis in Åre Sweden in May 2022.
Mission completed. Only took over 100 attempts
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Lining up the rail for the 98th time...
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It took mad skills and a bucket load of salt for the cameraman to follow
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Tjäder thinking about all the snacks he can have when he's done
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Jesper Tjäder - world record holder
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Tjäder在完成歷史性一刻後幾分鐘表示：「我挑戰過好幾次嘗試，但它就這樣發生了，整個過程都感覺很好。多謝Tom Wallish打破這項運動的極限，如果不是他，我們就不會滑到這一步。」
現在我們要慶祝了！
Jesper Tjäder
Tjäder的健力士世界紀錄成為他簡歷上的最新成就，由2022年北京奧運會上獲得銅牌，及以其標誌性滑雪高招在互聯網上「洗版」，很難確定 Tjader下一步將「解鎖」甚麼，我們亦急不及待地想知道。
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