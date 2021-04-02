長假期好節目 跟住歌手Jude以及啦啦隊運動員Gabbie享受行山郊遊雙重樂趣

Jude：行山攝影是動力

Jude：行山攝影是動力 © RED BULL

歌手Jude愛音樂也愛大自然更愛拍照，她說：「對很多人來說，行山吸引之處是可以親近大自然，又可以呼吸清新空氣，更可以挑戰自己。但對喜歡攝影的人來說，更多了一種樂趣，或者可以說是一種推動力，令到我更加喜歡行山，除了會花心思研究哪段路線風景更美之餘，行山時覺得辛苦時，我亦會和自己說要堅持，因為我相信，很快就會拍到很美的照片。完成之後看照片，很有成功感。」

Jude：行山攝影是動力

Jude起初接觸行山是因為一班IG朋友，因為大家都喜歡影相，所以會研究哪一條路線可以拍得好照片。而她覺得在黃昏時間拍照是最美，也喜歡在IG看看行山朋友的不同作品，留意一下拍攝地點，希望可以去到找到不同的拍攝角度。「我多數用24-105mm鏡頭，因為夏天我上山還帶一公升水，帶太多其他器材行山會太重。」至於Jude對行山夥伴的要求：「其實很簡單，就是可以和我一同完成旅程，因為我不喜歡半途而廢的感覺。之前也試過一次行完八小時路程準備坐船回程時，發現船只能載10人，但我們共有15人，雖然我已經很累，但我選擇和其他4位朋友一同行山回程，完成後雖然超累，但亦很有成功感。」

作為攝影愛好者，Jude推介的行山路線是髻山、自殺崖及南天門。

Jude：行山攝影是動力 © RED BULL

Gabbie：香港人總有一個後山可以帶狗行

Gabbie：香港人總有一個後山可以帶狗行 © RED BULL

作為大學生而且又有兼職做健身、啦啦隊教練工作，所以剩下的時間不多。不過Gabbie慶幸住在香港：「香港有很多地區也可以行山，基本上無論住在哪一區，半個鐘內都可以去到可以行山的地方，很方便。」她亦說不同季節行山也有不樂趣，因為夏天也可以去一些有瀑布、水池的地方玩水。

Gabbie：香港人總有一個後山可以帶狗行 © RED BULL

不過對於Gabbie來說，行山還有一個樂趣，就是可以和寵物同行。「我每個月最少都會行兩次山，因為覺得山上空氣好，當去到一些寧靜的地方，覺得自己和大自然融合，感覺很治癒。而且有時我會帶同狗狗一起去行山，狗狗可以接觸大自然都很開心，相信人和狗遠離繁囂，也會有減壓作用。」說到和寵物行山，Gabbie說最重要留意狗狗們的狀態，體能下降就要回程，夏天也要帶大量水給狗狗飲用，也要避免在烈日當空下出行，因為狗狗很容易中暑，而且曝曬的石地對狗狗來說也太熱，因為狗狗不會穿鞋子嘛。

Gabbie：香港人總有一個後山可以帶狗行

Gabbie還有一個目標希望達成：「目標就是行過所有香港的山路，我估計現在已經完成了1/3左右。」