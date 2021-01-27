在一個由Never Lose所舉辦的本土《鐵拳》比賽中，他們就發現11歲的電競神童Malik“ King_Ling”Fonseca。今年King_Ling成為了南非頂級遊戲品牌的代言人，更是當地最年輕的電競玩家！在他踏入18歲之前，他的名字有望在多位電競界大人物中突圍為而出。

Goliath Gamin的共同擁有者兼星探Michele“ Stickalish” Brondani表示機構沒有公開宣傳，但一直努力尋找新人才：

King_Ling is destined for great things © Supplied

「Goliath全年都在關注南非電競遊戲的最新動向及潮流。在Never Lose所舉辦的活動上，我們遇上了Malik。雖然Malik沒有在比賽中取得勝利，但我們留意到這位年輕的電競玩家擁有超強大的潛力，如果得到適當的指導吸取正確的訓練，他的實力將勢不可擋。」

Malik住在約翰內斯堡南部的埃爾多拉多公園。他是個充滿自信、有著溫暖笑容及樂天個性的小男孩。Malik由六歲開始已經玩《鐵拳》，更令他決定由自家式的格鬥遊戲技能帶入比賽競爭場。

「我已經厭倦了總是打敗我的爸爸，想知道自己的遊戲技能有多出色，亦想贏取獎項。當我參加比賽時會很緊張，但爸爸媽媽一直支持我，我的爸爸更鼓勵我開始比賽，因為他知道我喜歡挑戰。」

對於跟Goliath Gaming簽約，這位年輕電競玩家表現得都極為興奮，因為機構不只肯定了他的《鐵拳》技能，更給予他更多比賽機會，最重要是Goliath可以培訓他，幫助他在自己喜歡的遊戲中變得更強大。雖然Malik可以在不同比賽中跟較年長的玩家一較高下，但跟這麼年輕的電競玩家簽約會引來MGO的關注。但Stickishish表示有機會指導年輕玩家並與及他們簽約，培養新一代南非電子競技選手是所有遊戲機構的榮幸。

「當我們要招募新成員加入GG的大家庭時，年齡從來不是考慮因素。如果一個玩家夠出色或者有潛力成為優質電競玩家，以及融入到GG文化和大家庭的活力，所有年齡階層我們都無任歡迎。跟年輕電競玩家簽約，對我們來說絕對不是一個風險，相反這是一個令人興奮的機會，可以指導及培養一班充滿希望的年輕電競玩家。」

Malik坦言跟年長對手對戰時充滿恐懼，但他喜歡將自己一直練習的連擊技術大派用場。Malik指自己的電競夢是在大型錦標賽中跟其他高手對戰《鐵拳》，甚至有日可以出戰EVO。他相信加入了Goliath的陣營之後，凡事都相信是充滿可能性，雖然這只是他眾多野心中的其中一個。