Air Race

追逐高度與速度的傳奇　專訪兩屆空中競技冠軍Kirby Chambliss

© Chris Tedesco/Red Bull Content Pool
我們特別專訪了 Red Bull空中競技飛行賽，兩座世界冠軍得主Kirby Chambliss，並進一步了解，他最終如何能贏得金牛座世界特技獎提名的殊榮。
作者 Red Bull HK發佈於
在Red Bull空中競技飛行賽，Kirby Chambliss 在其長期又重要的職涯中，擁有豐富的經歷與回憶，他在空中競技賽的總時間已超過3年，曾飛過70多種不同類型的機種，並且還有一個獎盃櫃，展示著來自世界各地和國家級飛行所囊獲的冠軍殊榮與榮耀。
儘管如此，他仍在學習提升飛行技能的新方法，而今年，由於他在Michael Bay執導電影《鬼影特攻︰以暴制暴》中出色的表現，獲得了金牛座世界特技獎的提名。 在影片介紹的過程中，我們特別與這位德州飛行員進行了簡短訪談，並進一步了解獲得提名，以及他在過去一年中翻轉人生所經歷的一些事物。
因《鬼影特攻》獲得世界特技獎提名，心情如何？
我以前曾做過幾件較簡單的表演，但這可能是迄今為止最大的挑戰。 我很享受這樣的感覺，我會做更多這類的事情。
我們與[電影導演]Michael Bay進行了一些拍攝活動，但當時我正與[航空協調員/飛行員]Frédéric North合作，他做了很多空對空的特技動作，當他到達那裡之前，他已知道Michael想要些什麼，就像在地面上的一些特技一樣，他們試著移動飛機，搖動飛機和一點點空對空的技巧。 我們外出飛行三到四次，每次飛行30–40分鐘，或許可能更長時間。 在Michael抵達之前，我們已經拍了很多影像，之後與Michael會合後，我們僅進行了1次30-40分鐘的飛行，待太陽下山，他就離開了。
在鳳凰城，這裡要麼是天堂，要麼是地獄，而現在天堂才剛剛開始
Kirby Chambliss poses with his race plane ahead of the Red Bull Air Race World Championship in Spielberg, Austria on April 23, 2016
Kirby Chambliss
Aerobatic Flying
在你目前居住的亞利桑那州飛行，感覺如何？
在夏天，因為溫度較高，我會提早出門，所以我可以看到日出。 在鳳凰城，這裡要麼是天堂，要麼就是地獄，而現在天堂才剛剛開始。 我在德州Christi市出生、學習，那裡既潮濕又熱，有時情況似乎會更糟。
我喜歡這裡，因為長期以來，當我在美國隊參加比賽時，每天我必須飛行並訓練3次。 我們是靠天吃飯，即使天氣炎熱又痛苦。 回到德州，由於低雲層，因此很難安排練習時間，令人挫折𣎴已。 對我來說，搬到這裡尤其是我住的地方，就沒有這些煩惱，因為我隨時可以出外飛行。
Kirby Chambliss of the United States prepares for his flight during qualifying day at the fourth round of the Red Bull Air Race World Championship at Chiba, Japan on September 7, 2019.
Kirby Chambliss 在過去一年長期保持忙碌狀態。
© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool
目前，你日常的飛行行程如何安排？
今年我只進行了兩次飛行表演，通常我們一年要進行15至17場的表演。 其中之一甚至在薩爾瓦多，所以現在的情況真的是有點瘋狂。 現在，我仍在進行一些拍攝活動，我們正在進行團隊的練習。 我在馬里蘭剛拍完影片，距這裡約1,850海浬。 為一項特別的專案，在那裡待了兩天。
我仍然設法保持忙碌的狀態。 11月初，我與Red Bull 空軍合作，進行一項特殊的項目，11月中旬，另外又接了一項航展的活動。
沒有飛行時，你喜歡觀賞哪些運動？
如果沒有賽車運動，我可能不會開電視！ 我小時候曾參加越野摩托車比賽，我喜歡看MotoGP™，曾在Austin 和 Sonoma參加幾場不同比賽的表演。 我們在比賽開始前表演，然後急不及待地想搭直升機回去看賽事。 這些摩托車超級有力，而且通常車手的身材較為矮小。 如果F1一級方程式賽季開始，我也喜歡觀賞。
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Kirby Chambliss 解說Red Bull空中競技刺激的地方。
現在每個新項目都會提高門檻
我對各方面的事物都充滿興趣。 最近幾個特殊專案是由其他人所發起的，我還對他們提出我的想法與意見，我想應該會蠻有趣的。 我們剛剛才與Travis Pastrana完成了一個項目。
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