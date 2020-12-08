追逐高度與速度的傳奇　專訪兩屆空中競技冠軍Kirby Chambliss

在Red Bull空中競技飛行賽， Kirby Chambliss 在其長期又重要的職涯中，擁有豐富的經歷與回憶，他在空中競技賽的總時間已超過3年，曾飛過70多種不同類型的機種，並且還有一個獎盃櫃，展示著來自世界各地和國家級飛行所囊獲的冠軍殊榮與榮耀。

儘管如此，他仍在學習提升飛行技能的新方法，而今年，由於他在Michael Bay執導電影《鬼影特攻︰以暴制暴》中出色的表現，獲得了金牛座世界特技獎的提名。 在影片介紹的過程中，我們特別與這位德州飛行員進行了簡短訪談，並進一步了解獲得提名，以及他在過去一年中翻轉人生所經歷的一些事物。

因《鬼影特攻》獲得世界特技獎提名，心情如何？

我以前曾做過幾件較簡單的表演，但這可能是迄今為止最大的挑戰。 我很享受這樣的感覺，我會做更多這類的事情。

我們與[電影導演]Michael Bay進行了一些拍攝活動，但當時我正與[航空協調員/飛行員]Frédéric North合作，他做了很多空對空的特技動作，當他到達那裡之前，他已知道Michael想要些什麼，就像在地面上的一些特技一樣，他們試著移動飛機，搖動飛機和一點點空對空的技巧。 我們外出飛行三到四次，每次飛行30–40分鐘，或許可能更長時間。 在Michael抵達之前，我們已經拍了很多影像，之後與Michael會合後，我們僅進行了1次30-40分鐘的飛行，待太陽下山，他就離開了。

在鳳凰城，這裡要麼是天堂，要麼是地獄，而現在天堂才剛剛開始 Kirby Chambliss Aerobatic Flying 在你目前居住的亞利桑那州飛行，感覺如何？ 在夏天，因為溫度較高，我會提早出門，所以我可以看到日出。 在鳳凰城，這裡要麼是天堂，要麼就是地獄，而現在天堂才剛剛開始。 我在德州Christi市出生、學習，那裡既潮濕又熱，有時情況似乎會更糟。 我喜歡這裡，因為長期以來，當我在美國隊參加比賽時，每天我必須飛行並訓練3次。 我們是靠天吃飯，即使天氣炎熱又痛苦。 回到德州，由於低雲層，因此很難安排練習時間，令人挫折𣎴已。 對我來說，搬到這裡尤其是我住的地方，就沒有這些煩惱，因為我隨時可以出外飛行。

Kirby Chambliss 在過去一年長期保持忙碌狀態。 © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

目前，你日常的飛行行程如何安排？

今年我只進行了兩次飛行表演，通常我們一年要進行15至17場的表演。 其中之一甚至在薩爾瓦多，所以現在的情況真的是有點瘋狂。 現在，我仍在進行一些拍攝活動，我們正在進行團隊的練習。 我在馬里蘭剛拍完影片，距這裡約1,850海浬。 為一項特別的專案，在那裡待了兩天。

沒有飛行時，你喜歡觀賞哪些運動？

如果沒有賽車運動，我可能不會開電視！ 我小時候曾參加越野摩托車比賽，我喜歡看MotoGP™，曾在Austin 和 Sonoma參加幾場不同比賽的表演。 我們在比賽開始前表演，然後急不及待地想搭直升機回去看賽事。 這些摩托車超級有力，而且通常車手的身材較為矮小。 如果F1一級方程式賽季開始，我也喜歡觀賞。

Kirby Chambliss 解說Red Bull空中競技刺激的地方。

現在每個新項目都會提高門檻