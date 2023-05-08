蘇格蘭單車手Kriss Kyle創出史上新高度 － 2,000英尺高空下的BMX

從Wall Ride到帶著單車從直升機跳躍，再到光學幻覺的滑板公園，英國BMX選手Kriss Kyle過去一直在擴展BMX的可能性。來自蘇格蘭的Kriss，總是渴望不停進步，有一天他想像在懸浮空中的滑板公園踩BMX會是什麼感覺，於是「Don't Look Down」這個計劃就誕生了，這是 Kriss自Kaleidoscope「萬花筒」以來最大的計劃。

夢想最終成為現實，Kriss登上天空，在一個被熱氣球懸掛著的碗型單車場的邊緣騎行，在空中飛行了2,000英尺（610米）。當開始這個計劃時，Kriss並不知道需要多麼複雜的技術、人力和意志力才能將他的幻想變成現實。

Kriss Kyle踩單車從直升機上跳下 © Fred Murray

觀看本文章置頂的單車影片，然後觀看下面講述「Don't Look Down」計劃的紀錄片。歡迎閱讀Kriss自己關於計劃的想法，以及看看碗型單車場的建造過程。

36分鐘 「Don't Look Down」

01 不可能的夢想

在一個有藍天和陽光、風和日麗的日子，Kriss正在家後面的一個山丘踩越野單車，一個念頭突然閃現在他腦海中 -「在空中的滑板公園踩BMX」。

Kriss起初的想法是用一架運輸直升機，將「滑板公園」懸掛在底下，但想起上一次從杜拜一架小得多的直升機跳出去時，感覺就像跳進了一個龍捲風。

一個念頭閃現在Kyle腦海中 -「在空中的滑板公園踩BMX」。 © Kriss Kyle

於是，他就想：「有什麼東西可以飛行而不產生風？」它必須是一個熱氣球。Kriss一邊踩著單車，一邊想像，回家後就立即將它記錄在手機的筆記中，他畫了一個碗型單車場和火柴人的熱氣球草圖。

02 進入Oracle Red Bull Racing 團隊

Kriss表示：「我十分信任我的建造團隊，我希望能夠盡可能把BMX公園的特色全都加進場地裡，但這沒關係。他們為我建造了一個用木制的原型，符合所有要求，但重量達到了6噸。」

「但我們需要一些較輕的物料，才能讓熱氣球和單車場地升起，這牽涉到航空工程的部分，因此我們進入了Oracle Red Bull Racing及其商業部門Red Bull Advanced Technologies (RBAT)尋求專業意見。F1的工程師們通常花時間設計Max Verstappen的F1賽車零件。但是，他們為了我開始著手設計一些與木碗形狀相符但大大減輕重量的東西。」

碗型單車場模型 © Eisa Bakos

「看到BMX和F1的世界的跨領域合作真的令人驚奇！ 能夠與他們一起工作是千載難逢的機會，去到位於Milton Keynes的工廠看看它是如何製造，真正了解這些工程成就是如何實現的，感覺有些超現實。但是在碳纖維場地踩車會怎樣呢？」

關於碗型單車場的小知識 碗型單車場由22個部分組成。 每個部分的重量不能超過150公斤，以便容易被人手提起。 每個部分的寬度不能超過3米，以便可以通過閘門在田野中建造和拆卸。 場地採用碳纖維製造，厚度因不同部分而異，確保最終的強度與重量成正比。 碗型單車場及其框架的重量必須少於2.9噸。 基本上與Max Verstappen的F1賽車的車身用同一樣的碳。 場地表面必須具有一定的抓地力，但不會太粗糙，避免如果Kriss跌倒會擦傷。

了解更多關於Red Bull Advanced Technologies (RBAT)在「Don't Look Down」計劃中的參與細節，請繼續閱讀本故事。。

03 彷彿在彈床上踩車

「這個由22個碳纖維部件組成的碗型單車場，重2.6噸，現在已經輕到了可以由熱氣球承載，但是在上面踩單車真的很奇怪。場地的彈性非常大，我第一次上去時，就像在彈床上一樣 ，並不是踩BMX需要的感覺。」

「在碳纖維地踩得比石屎地和木板地上快，對我來說這很好，因為這代表我可以比平常跳得更高。但同時要適應這種彈性和反彈的感覺是有點難掌握。在地面上盡可能地熟練操作，之後就挑戰更高的高度，但其實還有一個問題需要解決。」

場地採用碳纖維製造 © Eisa Bakos 「在碳纖維地踩得比石屎地和木板地上快」 © Eisa Bakos

04 膊頭上的重擔

團隊對Kriss表示，挑戰這個項目時，必須穿上緊急降落傘，如果沒有緊急降落傘，在2,000英尺（610米）的高度墜落是很危險的。最初當Kriss知道這個問題時，沒有完全理解，所以輕易接受了這個建議。但直到降落傘到達的時候，發現盒子非常重，甚至重得以為裡面裝的是幾箱Red Bull飲料。降落傘的重量遠超Kriss體重的20％。

Kriss試揹著降落傘踩車，但降落傘就像是一個巨大的障礙。Kriss分享：「我需要比以往更用力，才能達到同樣的目的。重量並不是均勻分布在我的背上，它單單落在我的背上。我一直在和重量搏鬥，當我做翻轉和旋轉動作時，我需要使用更大的力量才能完成動作。」

Kyle試揹著降落傘踩車 © Eisa Bakos

Kriss繼續說：「我不停揹著降落傘，在Unit 23滑板公園和碗型單車場中練習，但一點沒有變得更容易。我甚至忍不住問是否必須帶著它挑戰，因為我非常擔心它會令我無法完成所有計劃好的動作。然而只能接受它，與它共存。

05 遭受挫折

第一次將場地懸掛在空中時，它不受控制地向各種方向移動、傾斜、左右搖晃，甚至旋轉。Kriss需要花很多時間了解整個場地的特性。

第一天後，Kriss感到身心疲憊，甚至感到惡心，他在想：「天啊，這樣我能做到嗎？由其是在2,000英尺高空上。」在花費更多時間後，Kriss開始變得更熟悉習慣了。

「天啊，這樣我能做到嗎？由其是在2,000英尺高空上。」 © Eisa Bakos

Kriss終於看到了曙光，亦是時候把練習應用到連接熱氣球後實際的場地。

06 勉強升空

將場地懸掛在熱氣球下升空之前，先進行懸吊測試。由於熱氣球的頂部接觸到了屋頂，我們只能將場地升至六英尺，但這是場地有史以來最好的狀態。而且必須用氮氣灌注熱氣球，因為用普通空氣升起的速度不夠快。

場地仍然會晃動，但遠遠不像在起重機下懸吊時那樣難控制，讓Kriss安心了很多，他開始說：「我們可以直接進行正式挑戰嗎？」

將場地懸掛在熱氣球下，進行懸吊測試。 © Eisa Bakos

但團隊只能等待天氣合適的時候，才能升空。

關於熱氣球： 最大直徑：33.5米 體積：16,990立方米（600,000立方英尺） 重量：4,626公斤（包括熱氣球、籃子、燃燒器、場地、燃料和乘客重量） 目前英國最大的熱氣球 把熱氣球從拖車準備好能升空的時間，花了共兩個小時 燃料足夠飛行兩小時 熱氣球的「封套」是由尼龍製成 飛行的天氣要求很嚴格：無雨，起飛時最大風速為3節，降落時最大風速為5節

07 夢想實現

經過11個月的等待和多次取消嘗試後，終於等到了合適的天氣可以飛行。

終於可以起飛 © Sam Dugon

Kriss回想起：「在海拔2,000英尺（610米）上，感覺非常平靜。記得我四處張望，心想「BMX竟然令我能夠走到今天的舞台，難以想像，但想起在高空踩車仍然感到懼怕。」當時只有攝氏零下12度，場地的移動前所未見，揹著降落傘的我能量不斷下降，完全沒有精力。

但既然已經在這裡，我就要完成。我不想只做基本的動作，我還有一個「必做動作清單」，包括一個假前空翻和一個踢動到扶手欄杆的ice pick技巧。這些在地上已經困難的動作，在高空中加上降落傘背心和場地的晃動下，完成幾乎變得不可能。

The perfect day for a hot balloon ride... with a difference © Eisa Bakos A look to see what's down below © Eisa Bakos Time to ride in the air, and realise a dream © Eisa Bakos

有一刻太陽的位置很差，尤其是當我做前空翻時，垂直牆在陰影中，我看不到它，就像是在黑暗中180度翻轉。在籃子裡，工作人員能感覺到彈跳。

無人機攝影師說：「我不知道你怎樣做到，因為上下移動大概約有4英尺。」在影片中看不出來，因為它看起來是靜止的，但它實際上移動得非常劇烈。真的太誇張了，我竟然實現了在2,000英尺高空中踩BMX的夢想。」

Kriss感概地說：「這等待了11個月的過程，是我生命中最艱難的一段時光。我必須待命11個月，隨時準備挑戰，錯過了很多旅行。BMX是我生活中唯一的事情。」

繼續閱讀更多關於Red Bull賽車隊在「Don't Look Down」活動中的參與的細節。

08 建造「Don't Look Down」BMX 空中碗型單車場的背後故事

將BMX與航空結合對Kriss來說並不完全是新鮮事。這位 31 歲的蘇格蘭明星以前已曾經踩著BMX在杜拜從直升機上跳下停機坪。他也知道在天空中踩車需要一種更加溫和、無下壓力的交通工具。但是，即使是英國最大的熱氣球，也無法承受傳統鋼木打造的滑板公園的重量負荷。

所以，Kriss的團隊找到了Red Bull Advanced Technologies (RBAT)合作，希望令場地變輕，讓夢想成真。

在Red Bull Advanced Technologies總部 © Eisa Bakos

需要輕，但能承受衝擊的場地

Kriss最初於 2021 年 2 月與長期合作的滑板場建造者 George Eccleston 一起創造了碗形結構的 CAD 模型，並與 RBAT 聯繫，希望能夠找到一種製造輕量結構的方式，令場地夠輕，能夠被熱氣球升起。

左起：Kriss, Rob 和 Andy 一起建造碳纖維碗型單車場 © Eisa Bakos

RBAT 技術總監 Rob Gray 解釋說：「重量是主要問題，但降低重量是一個艱巨的挑戰。」木質和鋼鐵建造的碗形結構重約8噸。為了使這個計劃成功，碗和金屬結構（護欄、螺栓）需要在2.9噸以下。

他補充說：「事實上，他們無法找到足夠大的熱氣球來升起場地。Kriss的團隊來找我們，希望設計一個夠輕的場地，最後能升起來。當然，這個場地必須足夠堅固，這樣當他跌到時，不會直接穿過場地底部。它要有護欄，以確保安全；此外，還要求能夠平穩降落，而不會變成碎片。」

場地使用的碳纖維與F1賽車使用的相同 © Eisa Bakos

為了滿足該計劃的獨特需求，RBAT團隊使用碳纖維建造結構，每個部分的厚度都量身定造，以提供整體強度，同時保持最輕的重量。

結果建造了一個重量為1.5噸和整體結構比限重輕300公斤的場地。

拼湊組裝

RBAT亦有另一個挑戰 ，場地的每個部分都必須夠窄，以便通過閘門。因為雖然氣球可能會從一個固定的位置起飛，但它們的降落位置卻很難控制。

場地必須分成幾個部分組裝 © Eisa Bakos

RBAT的發展項目主任Andy Damerum解釋道：「由於它將在鄉村地區飛行，因此需要能夠通過農民的閘門，大多數熱氣球都是如此，因此它的寬度不能超過三米。」

Damerum補充：「這意味著場地必須分成幾個部分組裝，每個部分都需要額外的硬件來固定。由於每個部分的最大重量為150公斤，這令任務變得更加困難 。而且還有些零件需要攜帶到田野裡才組裝。」

最後，場地由22件的碳纖維零件組成，每件重量不超過100公斤。

場地由22件的碳纖維零件組成 © Eisa Bakos 每個部分都需要額外的硬件來固定，增加了重量 © Eisa Bakos

世界冠軍級碳纖維

基本上，場地使用的碳纖維與F1賽車使用的相同。 RBAT 的技術總監 Rob Gray 指出，賽車全身使用不同類型的碳纖維，避震器的支架跟車身使用的就完全不同，因此場地是使用跟車身相同等級的碳纖維。

然而，碳纖維並不適用於場地的表面，Gray 說：「它需要有一定的粗糙度，這樣才有足夠的抓地力。若抓地力不足，車手掉下時，很容易擦傷。」