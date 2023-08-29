世界冠軍級舞者Red Bull Dancer KYOKA訪港與本地舞者交流

現年27歲的KYOKA是一位來自日本大阪的天才舞者，8歲開始接觸街舞，3年後便贏得日本全國少兒街舞大賽冠軍。她的舞風多元，展現無人能模仿的舞蹈風格。她與MAiKA組成的RUSHBALL，二人獲得世界頂級街舞賽事Juste Debout Hiphop總冠軍，在2019年World Dance Colosseum賽事中戰勝法國雙胞胎兄弟Les Twins，實力備受肯定。而Les Twins是法國全明星陣容街舞團隊Criminalz Crew成員，隊中每位都是世界冠軍級舞者實力強勁。

KYOKA和其他舞者的獨有舞風，看看他們如何將舞蹈影片提升到另一層次。