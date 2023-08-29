世界冠軍級舞者Red Bull Dancer KYOKA訪港與本地舞者交流

舞蹈工作坊與本地街舞舞者交流
這次Kyoka跳舞工作坊在新蒲崗THE YARD舉行，超過80位本地舞者參加，當中包括Red Bull Dance Your Style的參賽者，KYOKA和大家交流，讓他們為Red Bull Dance Your Style街舞大賽備戰。兩日後，KYOKA更現身Joint University Battle Session，與本地大專舞者見面及表演。
KYOKA的舞蹈事業與成就
不靠天份，全憑努力不懈堅持練習
現年27歲的KYOKA是一位來自日本大阪的天才舞者，8歲開始接觸街舞，3年後便贏得日本全國少兒街舞大賽冠軍。她的舞風多元，展現無人能模仿的舞蹈風格。她與MAiKA組成的RUSHBALL，二人獲得世界頂級街舞賽事Juste Debout Hiphop總冠軍，在2019年World Dance Colosseum賽事中戰勝法國雙胞胎兄弟Les Twins，實力備受肯定。而Les Twins是法國全明星陣容街舞團隊Criminalz Crew成員，隊中每位都是世界冠軍級舞者實力強勁。在此可觀看KYOKA和其他舞者的獨有舞風，看看他們如何將舞蹈影片提升到另一層次。
KYOKA對香港的喜愛與給舞者的建議
KYOKA很喜歡香港這個城市，覺得這裏的氛圍與日本很相似，遇到的人都十分友善。談及她舞蹈事業的成功之道，她表示：「要成為一位出色的舞者靠的是努力不懈。我起初學習街舞的時候也不是特別有天份，只是每天不斷地練習。」對於希望在街舞方面取得進步的舞者，她認為最重要的是相信自己，同時建議大家要學會放鬆，不要整日想着跳舞，給自己太大的壓力，應該花些時間做其他事情，例如：陪伴家人、享受生活。她指出，年輕一代很多時只會看重Battle的勝負，但她提醒在輸贏以外，最重要是享受跳舞的過程。
參加工作坊的舞者對KYOKA的讚譽
有份參與KYOKA街舞工作坊的Red Bull Dance Your Style參賽者，對於工作坊的評價甚高。本地舞團 Strangers及世界知名舞團Legion X成員LUENMO覺指出：「工作坊很好玩！因為KYOKA本身在舞蹈表演上有很強的基本功，她給我們的練習除了基本功外，還加上不同技巧、身體協調的配合，從她的身上我們看到如何透過身體不同力量的運用來呈現對音樂的感受。」
香港Popping 舞者BOBBY認為，工作坊的氣氛很好，KYOKA很快便能讓所有人專注起來，同時能夠控制到不同水平的舞者一起練習。Hip Hop 舞者WanJ表示：「這一個小時的練習十分充實，我們都跳至大汗淋漓，KYOKA的教學方式很好，善於將基礎的練習，再加上身體的協調，然後遞增上去，成為一個routine讓你去熟習。」
包括LuenMo、Bobby、WanJ在內的本港16位不同舞種的舞者，將會在9月17日下午5時，於香港文化中心露天廣場舉行的Red Bull Dance Your Style街舞大賽進行一對一battle。這項被譽為街舞殿堂的賽事，每回合的贏家均由現場觀眾投票決定晉級，沒有專業評審，勝負全憑現場觀眾票選！在活動專頁瀏覽更多有關香港Red Bull Dance Your Style 的資訊、賽制及更新。