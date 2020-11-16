射手在長亨邨練成 – 李琪

於青衣長亨邨長大，李琪兒時唯一娛樂就是打籃球。 © 李琪

李琪長大於青衣長亨邨，兒時耍樂，除了籃球，就是籃球：「小時候家境一般，沒有甚麼電子遊戲機，打籃球就是唯一娛樂。最瘋狂就是早上打兩小時，回家吃午飯，然後又打兩小時，回家吃晚飯後再打兩小時，每日如是。」「一日三課」未必足夠成為最出色的一位，凡事要登上極致，都要有一定天資或受人啟發等其他因素。他的籃球成長路上遇到不少對手及學習對象，但最早的一位，很可能是他口中的「赤腳高手」。

受「赤腳高手」啟發

「以前長亨邨籃球場地面由膠鋪成，當時有一位比他年長七、八年的街坊總是赤腳打球，他個子不高，控球技術高超，動作節奏非常流暢，彈力十足，唯獨射術不算出眾，但擁有一招必殺技，就是一次變向運球再推前，然後隨即飛身上籃，看似很普通，但逢人必過，無人能阻。」李琪仍記憶猶新。

現時李琪的技術或多或少受到這名「赤腳高手」啟發：「每次去籃球場都很想遇見他，很享受跟他比賽，因為他被公認為全邨最強選手，有一段時間不斷鑽研他的打法，模仿他的動作，甚至一起赤腳打球。」直到現在，李琪仍不知道到底這名「赤腳高手」姓甚名誰，因為當時年紀還小不敢向他請教，只是從朋友得知他曾是香港青年代表隊一員，但沒有打球會，之後亦很少再碰見他了。

李琪受「赤腳高手」啟發，不斷鑽研他的打法。 © 李琪

李琪只相信努力，不相信僥倖。不斷重複練習，建立了一定的技術和信心。 © 李琪

「三對三」練成個人技術

李琪坦言在高中前，沒有參與過任何籃球訓練班，只有在長亨邨「打街場」三對三，不斷重複練習，建立了一定的技術和信心，才敢四處闖，而長亨下一站就是「東亞」。「東亞籃球場位於荃灣，雲集很多籃球高手，當中不乏當時的甲一球員，如是者日漸進步，跟他們對賽亦不輸蝕。」

只相信努力 不相信僥倖

今天的李琪，效力甲一班霸之一的東方龍獅，既是香港隊又是球會必然主力，出戰過世界盃外圍賽、亞錦賽、東南亞職業籃球聯賽、世界大學生運動會等等，贏過不少賽事的「最有價值球員」及「三分王」獎項，這位射手認為這一切都歸功於長亨邨這個起點：「我慶幸自己在屋邨環境下長大，因為我明白到不是所有事情都必然，學會好好珍惜每一次機會，包括現時香港隊每一次練習或比賽。」身高5呎8吋，李琪本身就沒有優厚的天賦，他笑言自己是「老派」的實幹型，相信只有努力才有回報。

李琪重遊舊地話當年，充滿美好回憶。 © 李琪

李琪為Red Bull Half Court３人籃球比賽拍攝宣傳片。 © 李琪

多參與比賽 擴闊視野

最近，這名舊街坊以全職籃球員身份回到長亨邨，為Red Bull Half Court３人籃球比賽拍攝宣傳片，事隔多年重遊舊地話當年，充滿美好回憶。球場亦已進行翻新工程，他認為現時屋邨設施等資源都明顯改善了，年輕一代要學懂珍惜，亦要積極參與不同比賽挑戰，擴闊視野。