李琪教兩招 轉身射個兩分波 3人籃球賽體能需求大

迎接新賽季 李琪期盼新面貌 © Red Bull

迎接新賽季 李琪期盼新面貌

李琪今年雖然沒有參戰，但亦有為各參加者打氣，早前亦都為參賽者之一的蘇皓兒(Chloe So)特訓。其實除了參與三人籃球，李琪「正職」甲一籃球聯賽亦即將開季，經過接近兩年休季，李琪表示最難時期已過：「最辛苦係球場關閉的時期，當時唯有去跑步，慶幸我家附近有山路，可以去跑山，最少可以保持體能。到球場重開之後，很快就可以回復狀態。那段時間是比較辛苦，但當是一個經驗，只要心態正面，沒甚麼可以難到我們運動員。」

說到球隊今年亦有年青化新面貌：「我們由一月開始都一直訓練，首先對新教練的訓練系統已經非常熟，隨時準備好打比賽。今季特別多新球員加入，接近一半球員都是比較年青。雖然大家需要時間磨合，他們的比賽經驗亦比較少，但面對新教練的教導方法，吸收能力又特別強，其實他們近半年已經進步得很快。所以今季最希望可以給大家看到東方龍獅新面貌。」

Stepback變反射動作 Half Spin Fadeaway展射手本色

Stepback變反射動作 Half Spin Fadeaway展射手本色

除了Red Bull Half Court三人籃球賽2021，早前東京新加入的三人籃球項目都令人印象深刻，李琪也有留意：「今年加入3on3籃球，的確很精彩。和全場5打5可以說是兩種不同的項目，3打3講求速度，因為進攻時間只得12秒，不可以拖慢進攻。體能需求都很大，不同5打5每一節有休息，又有大量暫停時間，防守、進攻都有更多喘息空間，3打3基本上是沒有時間停下，所以要四個成員不停換人。」

不過他認為3打3籃球體積比起男子正規5打5全場籃球細小，對射手亦有利。「當然對射手有優勢，籃球比較細小，入的機會亦更大。如果我打的話，都會射多一點『兩分波』。作為出色的射手，不論球的大小都會入啦，哈哈。」

李琪亦趁機拍了影片，教授大家兩招適用於3打3半場的絕技：Stepback及Half Spin Fadeaway。不過他亦提到，要把兩招變成反射動作一般，才能轉化成為自己的必殺技。

Stepback變反射動作 Half Spin Fadeaway展射手本色 © Red Bull