如何做到像致命投球手一樣投籃

Matthews為他所有客戶制定一套獨有的訓練方法，由青少年到NBA明星，這些規則鞏固了他的投籃技術，而有抱負的投射手亦可以透過這些秘技來達到及保持目標。

1. 開始投籃是你的朋友

根據Matthews的說法，要改進的話最佳方法就是每日集中針對技術的練習，即「開始投籃」。Matthews表示：「緊守投籃過程的每一步，俯衝、跳躍、翹起、釋放、隨球動作及感受它。最重要是慢慢來，如果心急，你永遠無法掌握它，如果你射得快，又怎能感覺當中失誤？」

2. 近距離開火

優秀的遠距離射手天生就靠近籃球框。 Matthews 建議從籃球框附近開始進行投籃，就像NBA職業球員在投籃訓練中所做一樣：「大家都認為我的訓練主要是練習三分球，但我甚至不讓我的客戶在練習中投三分球，由側翼及旁邊直接投籃，當你開始感覺到投籃舒適，就可以向後移動一點。」

Matthews currently has clients on 14 NBA squads and four WNBA teams. © @lethalshooter

當你開始投籃時，你會發現你做錯了一切 Chris Matthews

3. 識別每一個偏差

在理想情況下，Matthews表示：「當你開始投籃時，你會覺得你做錯了一切，但每個人都會從另一個人的觀察及批評中得益。如果找不到人，請為自己拍下短片。關鍵是要識別出你動作中的不一致，例如肘部張開、釋放點的變化、引導手的位置，並一一改正它們。」

4. 問題並不在你的腦海裡

Matthews經常都會聽到一個重大的誤解「那個孩子不會投籃，因為他想太多了。」Mattews表示：「我認為那是胡說八道，沒有適當開始，心態多完美都無用。如果投球手的大腦參與其中，那是因為他意識到身體有問題，他的大腦知道他不知道如何正確投籃。」

5. 不斷重覆

你需要通過大量投球來訓練肌肉的記憶力，Matthews讓他的專業和精英客戶每天投籃500次，並建議有抱負的投球員在一星期內每天投籃200次，在周末投籃250次。重點是，Matthews都要客戶拍攝低，直到他們完成投籃為止。將這些練習跟任何力量或耐力訓練，以及娛樂投籃分開是關鍵。Mattews表示：「人們去健身房只是打籃球，認為那是一種訓煉，這就是為什麼地球上沒有很多精英射手的原因。」