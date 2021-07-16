將投籃當成藝術 著名「網絡射手」LethalShooter追求極緻

Matthews has a Lethal Shooter app coming out later this year. © @lethalshooter

不過，NBA始終是世界籃球中最高水平的舞台，能夠參與其中，無論是球員、教練或訓練員都必定優秀。Chris Matthews是其中一位著名NBA投籃訓練員，他的全名你或許未聽過，但”LethalShooter”這個網絡稱號，你應該有印象。

精準射手 將投籃訓練到極緻

馬菲斯現年35歲，「精準射手」稱號由他父親於高中時替他改的，緣於馬菲斯投籃姿勢非常標準及一致，有在這些網上短片中，你會發現馬菲斯每球投籃不只是入球，更講求每球「穿針」，很多時連籃框也不會碰到，甚至可於一些不同高度、大小的籃框及不同環境的場地，都百發百中，他自己也想不到這稱號更成為了一個品牌。

馬菲斯於美國華盛頓長大，曾參加NBA選秀惜名落孫山，隨後短短七年到過加拿大、墨西哥、法國、秘魯、玻利維亞俄羅斯、冰島及中國打職業籃球。打職業籃球期間，他一直受不同傷患困擾，包括內側旁系韌帶損傷、曾「爆肺」一度留院一個月，種種傷患影響下，馬菲斯被迫於2015年退役，但又不想放棄籃球，於是決定當一名教練及訓練員，將自己所得的籃球經驗，不單只向學員分享，還會製作短片上載到各大社交平台向全世界分享。短短6年，Instagram的追蹤人數已達184萬。最吸引觀眾的，當然是他教授不同的射球技巧，因為他認為自己一生就是不斷學習投籃，以及領略投籃這門「藝術」。

「失敗是你變強大的一部分」

馬菲斯於球員生涯未必得到如意的結局，但他從沒後悔，更認為能夠到不同地方比賽令他拓寬籃球觀，他以在歐洲打球為例，馬菲斯學懂將籃球分柝得很細緻，小小的細節換來大大的改變，或許這種概念令他在教學工作中事半功倍。起初馬菲斯沒有當教練的念頭，只是將自己對投籃的知識及研究向一位法國打球的好友發享，其後這名6呎10吋、不擅長投籃的中鋒瞬間在短短一季由42%投籃命中率提升到55%，及後更收到NBA明星中鋒Dwight Howard邀請，希望聘請馬菲斯改善投籃。馬菲斯跟多位NBA及WNBA球員合作過：Anthony Davis, Kyle Kuzma, Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope, Candace Parker及Skylar Diggins-Smith等等。

Matthews currently has clients on 14 NBA squads and four WNBA teams. © @lethalshooter

敬業樂業 時刻準備「投籃」

現時他每日工作除了教練工作及製作網上教學短片外，他還會一邊看NBA、WNBA及NCAA球賽，一邊記下不同球員的特色，分析每位球員不同投籃姿勢，若果該球員真的找他訓練，他都對其情況瞭如指掌。他更分享有次暑假，收到兩位NBA球員短訊，詢問他到底投籃姿勢有哪些問題，他就隨即道出四個重點，球員看後恍然大悟兼大開眼界，而他的專業不只得到球員垂青，就連拳擊世界冠軍Ryan Garcia、著名演員Michael B. Jordan、多位殿堂級饒舌歌手Drake, Kanye West, Chris Brown及Chance the Rapper都有找他改善投籃技術，難怪他成為了現時NBA球員中，其中一位最「搶手」的投籃教練。最近他更跟電競遊戲商2K簽下數年合約，更會代表不同運動品牌舉行訓練營，現時亦成為了Red Bull大家庭成員之一。

“Staying locked in”為馬菲斯的座右銘，提醒大家要專注目標並埋頭苦幹。夏天又到了，是籃球員提升個人能力的最佳時機，日後馬菲斯會否訪港教授投籃技巧仍然充滿問號，但敬請期待，而目前可以肯定的，就是8月將會舉行Red Bull Half Court 三人籃球賽，是證明努力不懈得到成果的好時機，還等甚麼？