競車手Lewis Paris導師 教你5大成長貼士

作為Red Bull運動員，都有種熱誠求進步，每日目標就是要提升技術和能力，所以成就不少世界頂級高手。Red Bull Racing Esports車手們都一樣，所以Red Bull Racing Esports車隊帶來了Lewis Paris！Lewis並非車手，而是訓練導師，他會為各車手定下訓練目標，一同向成為Esports傳奇之路踩盡油門加速！

現在看看Lewis提出的五大貼士，讓每一位電競車手都可以突破進步空間。

Sebastian In The Driving Seat © Will Cornelius

1.活動性 Mobility

每位車手每天可能花高達12小時作訓練，所以不同部位的活動，有助他們更舒適地長時間坐在賽車座椅，而離開座椅時也不會感到繃緊甚至痛楚。「人的身體結構並不適合長時間坐在座椅上，車手需要時刻輕鬆、放鬆地坐在賽車座椅上，所以我們要多活動不同關節，例如足踝、盤骨及肩膞部份。如果坐得太耐可能會抽筋，我們需要他們放鬆。」

2.肌肉量 Muscle

你以為虛擬賽車車手、電競運動員就不需要訓練肌肉？但其實肌肉和不同技巧都有關聯，要連繫賽車、做每一個動作，都需要肌肉訓練令動作更為精準。「作為職業車手，需要有更平均的訓練，不像拳擊手、哥爾夫球手、足球員，他們都會有更聚焦的肌肉訓練。」

「我訓練Red Bull Racing Esports車手時，都會分別在力量和體能方面努力。例如我希望Sebastian可以為Red Bull Racing junior sim做好準備，所以我們努力加強他的腿部訓練，以及他的抓力及頸部肌肉，經過長期訓練，他的膝蓋才不會再痛。」

Marcel Shows Off His Training Gains © Patrick Scheiber

3.營養 Nutrition

「要知道自己吃甚麼才能補充能量，就算你做甚麼訓練，如果吃、喝不對，也會事倍功半。」但不只是食物，很多人忽視了補充水份的重要：「如果你每日沒有喝兩公升的水，你會變得不能集中，萬一脫水，你駕駛時也會出現恍惚情況。亦要緊記補充碳水化合物及吃豐富早餐或午餐，這樣才能在全日都有最佳狀態。」

4.睡眠 Sleep

聽來是很普通的事，但很多人也忽略甚麼是充足睡眠。「這方面最難督促，不過我常常提醒車手們，大家需要有更多睡眠時間，每一位運動員、車手，也需要充足睡眠來讓身體回復。」

5.裝備 Kit

Lewis最後的貼士，就是大家要確定自己穿著及使用正確的裝備去做不同活動，「不同場合要穿不同裝備，當你穿得合適，心態就有所改變。正如當我穿上訓練裝束，我的意志及身體就會很自然進入訓練狀態。而且在訓練時，都不會希望衣服會成為你的阻礙，降低訓練的效率。例如有時候身體需要降溫，散熱功能好的衣服就可以令你訓練得更好。」

「當車手比賽時，你會希望有更舒適的鞋子、褲子，賽車時很緊張，你會感到很熱，不會想有黏著的感覺，會想輕便一點。服裝可能是車手會最不關心的東西，但你需要的是助力而不是障礙。 無論學科如何，這都非常重要。當然合適的服裝還可以令車隊更有紀律性，令車手們做每一件事都更自律。」

Frede Visits The hummel Store © Kasper Laursen