女籃運動員李祉均出戰亞洲運動盛事 為香港爭取首次正賽勝利

國際大賽的背後

身為女籃港隊隊長，李祉均坦言勝利的背後也背負著不同的壓力。杭州舉行的大賽是她這兩年成為了職業籃球員後的第一場代表香港的國際性比賽，而且亦是很多港人十分緊貼的賽事，大家都把目光集中在香港運動員身上。回港後，李祉均只有兩個月時間跟港隊練波，當中港隊教練也給予團隊很多自由度，讓她跟其他球員決定比賽的策略和計劃，令她感到自己身負重任。

這場亞洲運動盛事亦是李祉均的五年計劃裏的最終目標，她希望帶領港隊打破往績。她認為今屆在正賽擊敗哈薩克，有賴團結的隊友，和中間建立的默契。她分享了跟強隊日本比賽時的心情和心態：「其實那場球賽我並沒有太大心理壓力，加上上一屆曾對戰日本，心態上反而能放輕一點。不過對手的高強度防守，實在令港隊的控制和體能上有很大的影響。」

首次踏足美國洛杉磯 跟隨偶像訓練

踏入WCBA第三年，李祉均的目標亦實現了。她衝出了亞洲，去到美國洛杉磯Red Bull Athlete Performance Centre，跟隨「致命射手（Lethal Shooter）」Chris Matthew訓練。她表示經過兩年女籃的職業生涯和美國的訓練，帶波時面對的壓力和射波出手時的心態都比以往好。她期望自己能繼續在射姿、3分波等方面集中改善，而杭州舉行的大賽是她第一次擔當大賽的隊長，在球場上的管理和怎樣帶領整個球隊也成為了她要學習的新課題。

對香港女籃的冀望

李祉均指：「自從走上職業這條路，很久沒有參加國際賽。今屆跟港隊一起訓練和比賽，我覺得我們盡力了，相信其他人也能看到香港女籃的可能性，希望大家未來不單單把注意力於在資源分配，而是觀察到每一位球員的用心和進步。」她表示心裡有很多意見和提議，但在練習時思前想後，時間亦十分緊迫，令她未能充分把自己體會的全跟隊友及教練分享。她期望下一次香港女籃參加高水平的比賽時，提前進行防守練習，相信一定會發揮得更好。

未來動向

HOOPS Li Tsz Kwan © Red Bull HK

無論如何我都會堅持下去，不是因為有希望才堅持，是堅持才有希望。我未來的希望是堅持自己，在職業籃球路上走得更遠，享受打籃球的當下。 Red Bull 籃球運動員李祉均

來到WCBA的第三季，李祉均離開了山西竹葉青酒，轉為效力天津冠嵐。她考慮到轉隊後的發揮空間會更大，希望表現比上年更上一層樓，在防守意識上的問題繼續改善，維持最好的狀態。其中一個目標是能夠進入季後賽，雖然她知道進入季後賽有一定的難度，但她繼續抱著信念，不會放棄。