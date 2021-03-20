「蠻牛」十年進化 李祉均誓要成為香港職業女籃第一人

幼年期及成長期 - 領導潛能乍現

人生沒很多個十年，對上十年正是李祉均成長中的黃金十年。出生於1995年，生肖屬豬的祉均一點也不像豬般懶惰，反被於今年在協恩中學任教第二十個年頭的任明敏老師形容為「一頭蠻牛」。「我在她小五時一場比賽跟祉均相遇，我看中她的運動能力以及場上的拼勁，於是我把她帶到協恩中學，她絕對是可造之材。」

在協恩中學任教第二十個年頭的任明敏老師形容李祉均為「一頭蠻牛」 © Brian Ching

「最初她在場上技術較粗糙，只會橫衝直撞，對手都不懂阻止她。幸好她默默耕耘，至少是頭勤力的蠻牛。」 任明敏老師

經過協恩中學幾年的「地獄式」特訓，任老師認為祉均終於中五時「開竅」：「或許高中時她知道自己要擔大旗，漸漸學懂領導才能，亦成為學校的靈魂人物，自己又開始有一些招牌動作，而她最強就是第一步速度驚人，惟場上閱讀能力仍有待改善。」

任老師於李祉均小學時發掘她籃球方面的潛能﹐成為她生命中的伯樂。 © Brian Ching

在校七年期間，祉均帶領學校贏過無數學界賽事冠軍，包括協助協恩延續學界連霸，橫掃學界精英賽、學界馬拉松、Nike League多個個人奬項，早早聲名大噪，亦證明任老師獨具慧眼。

成熟期 – 從批評中學習

學界成名後，祉均得到大專勁旅理工大學垂青，並向她提供條件取錄(Conditional offer)，修讀國際航運及物流管理，祉均繼續最後的學界籃球之路。

李祉均代表理工大學繼續學界籃球之路。 © Brian Ching

「大專籃球跟中學時期很不同，要學懂獨立管理自己訓練，因為沒太多人管束，不像以往有任老師及師姐等督促你。而對手的水平不但提高了，各院校實力平均，個人能力要再加強才能戰勝對手。」 李祉均

其實祉均早在中四時成為甲組球員，效力偉邦，一邊兼顧聯賽及學界賽事，而任老師正是球隊偉邦的主教練，場內場外都一直指導著祉均：「她由打大專及甲組時各樣技術開始成熟，往往都成為對手針對的對象，她那份求勝心及進步的心更強，願意在關鍵時刻挺身而出。」

看似平步青雲，但有如祉均親人般的任老師指祉均都有被批評的時候：「有人批評她『獨食』、不懂傳球，但祉均沒有就此發脾氣，反而願意接受批評及聆聽，而她當我是最信任的人所以會向我訴苦以及分享私事，當時我發現她真的成熟了。」

完全體 – 衝出香港 挑戰世界

１3歲時首度入選香港青年隊，直至１９歲李祉均終於入選「大隊」，跟多位前輩學習：「港隊中我年紀最小，能夠朱巧兒、陳曉瑩等一起練習，興奮不已，當時亦進步不少。 」即使入選港隊多年，祉均只去過亞洲地區比賽，所以她不斷尋求向世界挑戰的機會，希望拓闊視野：「當時知道Red Bull舉行一對一及三打三賽事，冠軍能夠到外地同各國選手較技，機會難能可貴。」

李祉均2019年於Red Bull Reign World Finals全球總決賽表現令人眼前一亮。 © Red Bull HK

祉均於2019 Red Bull Reign 三人籃球賽（Red Bull Half Court 前身）贏得香港區冠軍，，跟另外三名港隊隊友：卓婷、王家怡及陳偉萍遠卦加拿大參與全球總決賽，最終殺入決賽僅負東道主，以世界亞軍完成，這可說是祉均籃球員生涯其中一個最光輝時刻。

蠻牛進化 全力衝刺

除了舉辦籃球賽事推廣籃球，Red Bull這次首度簽下籃球員，進一步支持本地運動員，為隆重其視，更邀請了本地資深運動攝影師程詩詠 Brian到香港籃球「聖殿」修頓籃球場，為李祉均拍攝專輯，同樣以「進化」、「蛻變」為主題：「這次拍攝構思就是將祉均成長分為三步曲，小學時被任老師由田徑改造成籃球選手，再於協恩、偉邦以至港隊出任一至四號位挑戰各大賽事，最後就來到Red Bull旗下運動員，冀望登上世界舞台，延續籃球火。」

邀請了本地資深運動攝影師程詩詠Brian到香港籃球「聖殿」修頓籃球場，為李祉均拍攝專輯 © Brian Ching

拍攝加入煙霧效果﹐表達李祉均「進化」、「蛻變」的主題。 © Brian Ching

談到籃球生涯的目標，這名Red Bull 籃球員希望協助偉邦贏得聯賽及季後賽冠軍之外，就是向中國女子籃球聯賽(WCBA)進發：「我一直以職業籃球員就目標，去年本來有機會到WCBA隨隊練習，但疫情影響下未能如願，現在我仍不斷鍛鍊自己，保持狀態並靜待機會，當疫情一過我便全力衝刺，衝向理想。」

談到籃球生涯的目標，李祉均希望協助偉邦贏得聯賽及季後賽冠軍之外，就是向中國女子籃球聯賽(WCBA)進發 © Brian Ching