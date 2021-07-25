衝出香港第一步 李祉均WCBA球會試訓：希望以籃球員為職業

UNTIL 18 - 女籃代表李祉均

當然，每一個熱血運動員故事背後，都有不同成長經歷，也有不同在旁扶持的人，李祉均《Until 18》的紀錄片，分享她在籃球路上的每個重要相遇及里程碑，讓籃球迷更了解她北上追逐WCBA職業夢的起步點。

床很硬、食物很辣 訓練完畢隊友：下班啦

床很硬、食物很辣 訓練完畢隊友：下班啦 © Red Bull

北上首要需習慣的，當然是在中國女子籃球聯賽球會的習訓，訓練量比香港高兩至三倍：「現在跟操的時間表，係7:40起床之後吃早餐，9:00到球場，9:30開始上午訓練，12:00午飯，13:00午睡，14:40起床，15:00到球場，15:30下午訓練，18:30晚餐，19:30治療，23:00左右休息。」

不過當然亦有樂趣：「最享受係每天有午睡時間，而且訓練之後可以做治療、針灸，令身體保持最佳狀態。」另一有趣的地方，是隊友每天完成訓練後會說：「下班了！」，「在香港我們練完波都是討論去那裏吃飯，當聽到隊友對自己說下班了，自己突然驚覺，係喎！這是一份工作！在香港我們不會把練波當成工作。這裏的球員一到達訓練場館便會自動自覺地做好訓練的準備工作，例如Tape手、腳，非常專業。」

而當中最不習慣的，不是訓練量，而是：「在陌生環境下生活，沒有人認識你，身邊的人不了解你，認為你只是一位過客。有時一個人靜下來的時候會感到寂寞，掛念香港的家人、朋友、美食，特別是家裏的床舖，因為這裏的床很硬，武漢的食物又多是辣的。」

學校教練、隊友支持 趁年輕All in一次

學校教練、隊友支持 趁年輕All in一次 © Red Bull

李祉均在籃球路上遇上不少重要的人，《Until 18》紀錄片中有恩師任明敏老師，還有中學時的隊友黃文詩，以及兒時好友倪嘉儀現身。「大家的鼓勵及支持，令我更有決心決定北上追逐WCBA職業夢，因為一直想以籃球作為職業，2019年已經有這個想法，但因為疫情所以沒去到。現在剛畢業，再有這個難得機會，就趁尚算年輕，決心去跟操，All In一次。」

防守、三分能力提升

防守、三分能力提升 © Red Bull

李祉均5月北上，參加東莞新彤盛、武漢盛帆試訓，前者是2018/19聯賽總冠軍，後者則成立於2018年。「內地職業隊每星期五天操練，一天兩課，亦會有針對技術上的訓練，好像三分球、步法等等。在香港球員都要自己抽時間練射波，而內地球隊在訓練上會有三分球的練習時段，而且更要在限定時間內出手及規定射多少球，令我感到有點壓力。教練更會針對我射波出手的動作、時間給予意見，叫我盡量接波後立即射，不要跳。」在這段試訓期間，李祉均說覺得自己的三分球命中率及防守技術均有所提升。

至於之後會否有機會落班，李祉均說是未知之數：「因為全運會將於9月舉行，內地隊伍都在專注備戰全運，無暇部署及計劃之後的聯賽。而且過往香港從未有女子球員北上參加內地聯賽，球會也不太認識香港球員。加上只有聯賽的後8隊球隊才可以聘用港、澳、台球員，每隊名額只有1人，所以，一般隊伍都會首選台灣球員。當然我都希望可以開到一條路！」

不過就算不幸未能落班，李祉均也決定會繼續在內地跟操：「希望多到幾個地方試訓，所以暫時不會返港，亦不會出席8月舉行的Red Bull Half Court三人籃球賽。3人籃球是今屆奧運的新增項目，到時一定在電視機前收看。」