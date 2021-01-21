不一樣的2020年！跨欄選手如何在lock down期間保持鍛鍊？

呂麗瑤 亞運女子100公尺跨欄決賽中銅牌得主 © Lui Lai Yiu 呂麗瑤

田徑的比賽賽季，在春天至夏天之間。一般一個賽季內，會有十多場的比賽，包含本地賽和國際賽。而秋天至冬天都是訓練的月份。以我的2019年為例，1月時去澳洲訓練及比賽、4月去卡塔爾比賽、6月在大陸參與兩場比賽、8月飛到意大利，跑最後一場的世界大學生運動會。運動員的生活是這樣多姿多彩，到訪世界各地，每次的國外比賽都新奇刺激。

往年秋天，教練都會批准我放一個月的休季假期。放假期間，不用跑步、不用做體能、不用跨欄、不用做康復治療。在這段時間，我會與朋友會約下無限量的飯局、小酌幾杯、行山、露營、出國旅行。我對這個每年一度的假期相當期待。用30天的時間，沉澱過去330天的訓練、比賽和生活，給自己來個年度總結。同時讓身體、思緒離開一下跑步。

回首2019年的賽季，成績不俗，距離破香港紀錄只差一點點，賽季間創下三次個人最佳時間。所以在上年放假的時候，我獎勵自己去了一趟西班牙Solo trip。坐在馬德里前往巴塞隆拿的高速火車，在寄給自己的明信片寫下2020年的訓練目標。「做好本份、不可懶惰，以香港紀錄為目標。」 這是明信片大概的內容。

留在香港訓練的這段時間，每天都在坐落城門河旁的田徑場練習。 © Lui Lai Yiu 呂麗瑤

回港後埋頭苦幹訓練了三個月，我對2020年的賽季滿懷期待。慶幸3月時還有機會去了澳洲一趟，參加一場比賽。4月慌忙回港，然後經歷體育學院前後兩次、合共三個月的封院閉關訓練。

去年的秋天比較特別。沒有了假期、護照廢了、旅行喼也封塵了; 比賽衫在衣櫃底、沒有露營、訓練如常、作息規律。想做個年度總結，也不知年頭年尾怎樣計算。

然而，一些平常的事在2020都變得特別。平日密麻麻的行程變為空白；周遊列國變為在香港平淡地生活。往日想約朋友聚舊難過登天，因為總有一位老死去了旅行，現在約會卻近乎變為即興。最令我印象深刻的是2020年的天氣。或許因為附近地區工廠關閉的關係，香港的空氣特別清新。蔚藍天空，由城門河望上牛押山，天際與山脊的藍綠界線機乎每天都是一樣分明。

於閉關體院期間，欣賞宿舍窗外的風景是樂趣之一。 © Lui Lai Yiu 呂麗瑤

留在香港訓練的這段時間，每天我在坐落城門河旁的田徑場練習。溫暖的陽光，無拘束的步伐。穿起釘鞋，飛越過欄架，踏實地走每一步。在逆境下能做自己喜歡的事，實在是幸福感滿溢。2020給予我們機會感受和細看香港這個好地方。我們慢慢習慣了pandemic pace，在困難中找出不同的生存方法，珍惜所有的一切。讓我由太平山至橋咀；IFC至新城市，慢慢地走一遍。相信下年春天再穿起香港隊衫會另有一番感受。

來到2021年，體院依舊lock down，但有之前兩次lock down的經驗，今次我和教練都有共識去計劃訓練的周期，讓我們有更清晰的目標和時間表去進行更恆之有效的lock down training。之前可能一直留在training camp，現在有個共識就是訓練兩至三星期就出去抖一抖氣，refresh後再回來練習。

早前去石梨貝水塘跑步。 © Lui Lai Yiu 呂麗瑤

外面的田徑場都關閉，想起之前不少跑友都會到水塘訓練。在聖誕節期間我也去了石梨貝水塘走了一圈，的確是個不錯的選擇。因為水塘的路大部分都被遊人行到很平坦，受傷的機會就會減少。而且通常水塘的路線都有樓梯級，可以順道做肌肉訓練。不過要留意周末時會有很多遊人行山，所以我建議如果去水塘做運動，平日去會比較好。