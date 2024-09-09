Marvel格鬥遊戲始祖集合　Capcom再玩經典對決SNK

X-MEN帶頭《MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics》
首先今年9月12日(下載版，實體版11月22日發售)率先推出的會有《MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics》。在Marvel電影宇宙熱潮爆起再冷卻之後，尤其看到狼人穿上經典戰鬥服，現在再玩可能有會有另一番感受。遊戲收錄了6款作品。當中包括1994年12月推出的《X-MEN CHILDREN OF THE ATOM》，繼承《Street Fighter II》的系統，變成操作變種人，以高自由度連招及爽快為賣點。之後還有1995年9月推出的《MARVEL SUPER HEROES》、1996年12月的《X-MEN VS. STREET FIGHTER》、1997年3月的《MARVEL SUPER HEROES vs. STREET FIGHTER》、2000年2月的《MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes》及1993年的《THE PUNISHER》。
而且遊戲還會加入當年未有的新機能，當中有線上對戰功能，而合集中所有對戰格鬥遊戲都可以解鎖線上排名對戰、非排名對戰和大廳對戰。亦設有全球高分排行榜，玩家可以追蹤自己登上榜首的排名之旅。還有訓練模式，也可以觀戰，最後追加新功能還包括音樂點唱機、遊戲內的博物館、新的顯示濾鏡等。
平台：Nintendo Switch / PlayStation 4 / Steam
支援語言：繁體中文 / 簡體中文 / 日文 / 英文 / 韓文
遊玩人數：1～2 人（線上遊玩最多 9 人）
《Capcom Fighting Collection 2》對戰SNK玩埋《Power Stone》
當年落機舖，分了兩派，一派打Capcom《街霸》，另一派打SNK《拳王》，想不到的是，幾年之後，會出現Capcom vs SNK的聯乘遊戲。早前Capcom就宣佈會在2025年推出《Capcom Fighting Collection 2》，當中就包括這系列格鬥遊戲，還有當年都極具人氣的《Power Stone》等8款作品。
《Capcom Fighting Collection 2》將會包括當年夢幻對決的作品《Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro》、《Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001》、《Capcom Fighting Evolution》、《Street Fighter Alpha 3 UPPER》、《Power Stone》、《Power Stone 2》、《Project Justice》、《Plasma Sword: Nightmare of Bilstein》8款作品。而且亦同樣加入新功能，全線加入線上對戰和訓練模式，亦支援線上活動和聯賽的大廳／觀戰功能，以及可看到設定資料和聽BGM的畫廊模式。
平台：Nintendo Switch / PlayStation 4 / Steam
支援語言：繁體中文 / 簡體中文 / 日文 / 英文 / 韓文
遊玩人數：1～2 人（線上遊玩最多 9 人）