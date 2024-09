Marvel格鬥遊戲始祖集合　Capcom再玩經典對決SNK

首先今年9月12日(下載版,實體版11月22日發售)率先推出的會有《MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics》。在Marvel電影宇宙熱潮爆起再冷卻之後,尤其看到狼人穿上經典戰鬥服,現在再玩可能有會有另一番感受。遊戲收錄了6款作品。當中包括1994年12月推出的《X-MEN CHILDREN OF THE ATOM》,繼承《Street Fighter II》的系統,變成操作變種人,以高自由度連招及爽快為賣點。之後還有1995年9月推出的《MARVEL SUPER HEROES》、1996年12月的《X-MEN VS. STREET FIGHTER》、1997年3月的《MARVEL SUPER HEROES vs. STREET FIGHTER》、2000年2月的《MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes》及1993年的《THE PUNISHER》。