F1 揭幕戰巴林站：體育精神？

不過首戰後，爭取成為八屆世界冠軍的咸爺，居然一比〇「爆冷」領先韋少。直接原因是甚麼？韋少讓路。為何韋少讓路？因為車隊指示。韋少有質疑車隊嗎？有。車隊如何回答？領隊漢拿說，這是裁判的直接指示。為何裁判指示，紅牛接受，韋少執行？因為《體育賽例》第27.3 條基本是說：車手於任何時間必須盡所有合理可能留在賽道範圍內，如果出界而又獲得持續優勢的話，裁判可要求車手讓路，否則將會被罰（過往一般罰加五秒）。甚麼是賽道範圍？賽道兩邊白界就是範圍。如何才算出界？戰車四輪全部在白界外就算出界。比賽後段，咸爺不是經常出界嗎？是。他有犯規嗎？被警告前沒有。為甚麼？因為巴林站《賽事總監分站筆記》第21.2a 條寫明：比賽期間是可以於 T4 出彎位出界造時間（setting a lap time）；咸爺出界確是造時間，惟後來被韋少追、出界造時間則可算是「獲得持續優勢」，然而這是個灰色的問題。那韋少出界呢？他出界後賺了頭位，這則是黑白的問題。平治+咸爺「熟書」玩賽例是重點？是也不是，因這不是新事。那什麼才是重點？