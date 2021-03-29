F1 揭幕戰巴林站：體育精神？
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排位，韋少（Max Verstappen）與紅牛戰車 RB16B 以〇點三八八秒優勢排贏平治。比賽，咸爺（Lewis Hamilton）與平治戰車 W12 以〇點七四五秒之差險勝紅牛。終於，平治在季初沒有壓倒性優勢。
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二〇二一年，F1 更有睇頭。
為何七屆雙冠王跌 watt？一是車尾新 aero 改例（例如floor等）似乎對平治此等 low rake 戰車有較大影響；二是較硬以及結構不同的新胎，同時影響戰車前中後的氣流動態；三是本田新引擎對平治於直路末段擁有相對優勢。
不過首戰後，爭取成為八屆世界冠軍的咸爺，居然一比〇「爆冷」領先韋少。直接原因是甚麼？韋少讓路。為何韋少讓路？因為車隊指示。韋少有質疑車隊嗎？有。車隊如何回答？領隊漢拿說，這是裁判的直接指示。為何裁判指示，紅牛接受，韋少執行？因為《體育賽例》第27.3 條基本是說：車手於任何時間必須盡所有合理可能留在賽道範圍內，如果出界而又獲得持續優勢的話，裁判可要求車手讓路，否則將會被罰（過往一般罰加五秒）。甚麼是賽道範圍？賽道兩邊白界就是範圍。如何才算出界？戰車四輪全部在白界外就算出界。比賽後段，咸爺不是經常出界嗎？是。他有犯規嗎？被警告前沒有。為甚麼？因為巴林站《賽事總監分站筆記》第21.2a 條寫明：比賽期間是可以於 T4 出彎位出界造時間（setting a lap time）；咸爺出界確是造時間，惟後來被韋少追、出界造時間則可算是「獲得持續優勢」，然而這是個灰色的問題。那韋少出界呢？他出界後賺了頭位，這則是黑白的問題。平治+咸爺「熟書」玩賽例是重點？是也不是，因這不是新事。那什麼才是重點？
頭盔：我們不作道德討論。我在 FOX 直播時曾這樣問：假如調轉是咸爺甚至是陸仔，你認為冠軍在望的他們會讓路嗎？
現在我補充：假如調轉是咸爺，或是舒麥加、冼拿、艾朗素、羅斯保甚至是陸仔，你認為冠軍在望的他們會讓路嗎？還是會radio 大叫「佢迫我出去」備案呢？假如讓路，他們會如韋少般於同一圈 T10 出彎時讓路嗎？還是可能、或者、maybe考慮在 T10 後直路尾、下個 DRS 區前、甚至下圈才讓路呢？
韋少賽後說，T10 後立即讓才是君子。我欣賞。施恩莫望報。紅牛賽後說，這是 right thing to do。我都同意。下次再面對從來都在灰色地帶遊走（包括今場）的多屆雙冠王時，記得要繼續。最後，我更同意韋少後來於無線電反問車隊：「為何你不讓我繼續？我可以輕易拋離五秒。我寧願這樣輸（假設被大會罰加五秒），好過直接屈居亞軍。」