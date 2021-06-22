F1 法國站：紅牛戰術大師？

贏了之讚有如錦上添花，不難。紅牛贏甚麼？簡單說：一）紅牛今場有新本田 PU 零件包括引擎、turbo、MGU-K、MGU-H 與排氣系統；二）排位用低阻力的細尾翼，令韋少（Max Verstappen）於 speed trap、終點、S1 尾及 S2 尾的極速榜都最快或名列前四而 S3 仍能最快；三）排位以四份之一秒的龐大優勢擊敗咸爺（Lewis Hamilton）排第一；四）第18圈一停時既防保子（Valtteri Bottas）undercut 自己、並同時攻咸爺、後成功 undercut 隔空爬咸爺頭，由 pit 前落後三秒企第二，到二人pit 後帶頭；五）第32圈、新白胎只跑了13圈但胎耗不似預期、韋少帶頭領先咸爺3.5秒時，紅牛戰術大師藝高人膽大、寧願蝕頭賺尾二停（帶開3.5秒才進站亦封了咸爺跟入的後門）；六）pitstop 手足兩次換胎都快，分別2.3及2.5就搞掂；七）副手佩雷斯（Sergio Perez）從來都在咸爺20秒之內，直接增加其二停選擇的代價；八）韋少最後階段爬頭一擊即中，這些都是紅牛贏的原因之八。