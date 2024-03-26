Gustav Seidel, Isac Ottosson and Tobias Andersson are ecstatic at the finish of the 2018 edition of Red Bull Can You Make It? in Amsterdam, the Netherlands.
© Johan Carlsson
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Red Bull Can You Make It - 讓你自己擁有這個畢生難忘的冒險旅程。回顧瑞典隊的勝利之旅。

你還考慮是否參加 Red Bull Can You Make It 2024 嗎？來看瑞典隊伍在2018年如何以迷人的風采奪冠，或許會給你多一點勇氣或啟發，記住報名截止日期只有幾天（3月31日截止）。當年瑞典的GIT隊以無與倫比的冒險經歷橫越歐洲，沒有金錢或手機，他們只利用了豐富的魅力和許多罐 Red Bull，創下他們一生中的冒險之旅，以下是他們的故事。 以下是他們的故事。
作者 Red Bull HK
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RED BULL CAN YOU MAKE IT?

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Sweden
他們在出發時並沒有奪冠的打算。
當Tobias Andersson、Isac Ottosson和Gustav Seidel被選為瑞典隊伍參加Red Bull Can You Make It 比賽時，這三位來自林雪平大學（Linköping University）的成員只是期待著以GIT隊伍的身份去體驗前往阿姆斯特丹路上的新冒險。
那麼，為什麼不在他們起點的羅馬停下來觀光，然後像其他隊伍一樣向北前進呢？
GIT plan their route to Amsterdam for Red Bull Can You Make It in Rome, Italy, April 10, 2018.

Team GIT plan their route

© Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

事實上...這個主意並不壞。
雖然Red Bull Can You Make It 比賽有著七天的時間限制，但不是最快到達終點的隊伍便能獲勝。隊伍必須通過各種挑戰來獲得積分。而GIT隊伍無意中在一開始讓自己成為了大家的競爭對手。
Andersson說：「在最初的幾個小時裡，我們正在探索這座城市。但在這個過程中，我們完成了一些小挑戰，而其他人則去了火車站——然而沒有人能夠搭上火車，因為大約有40支隊伍都試圖以同樣的方式爭取上車的機會。」
體驗了一些觀光和完成了幾項小挑戰後（例如：獲得六球雪糕），GIT隊伍最終去了另一個火車站，那裡的列車長沒有被圍攻，允許他們上車。這三人小組在那些由意大利出發的隊伍及整個歐洲各地的200多支隊伍中處於領先地位。
Sweden's Team GIT catch some sleep during a train journey on their way to winning Red Bull Can You Make It? 2018.

Even Vikings need to nap

© Courtesy of Team GIT

Ottosson回憶道：「我們三個人都非常有競爭心，在第一天結束時，我們意識到自己在前五名之中。所以，我們決定再加把勁，然後我們發現自己在前三名之中，然後事情就這樣繼續下去了。」
Seidel說：「我記得那個漫長的第一天結束的時刻。我們滑著長板進入博洛尼亞——那真是一個很棒的時刻。」
但是，這並不意味著他們在沒有手機、現金或信用卡的情況下完成了2000公里的旅程是容易的。而且他們也沒有準備好長途的旅行裝備，甚至沒有帶保暖的衣物。
雖然不容易，但是在住宿方面，他們做得很好。雖然有一天晚上他們需要在一個巴士站睡覺，但這個瑞典隊伍成功說服陌生人三次讓他們留宿，還以他們的魅力成功地住入一些豪華酒店。
Andersson分享說：「有一天晚上，我成功地找到了一間四星級酒店。第二天晚上，Isac超越了我，給我們找到了一間五星套房！」
Team GIT pose with a Swedish flag in a hotel suite during Red Bull Can You Make It? 2018

Team GIT enjoy the suite life

© Team GIT

在漢堡，他們看到有一群人在陽台上聚會，亦開始和這一群人交流。
Seidel回憶道：「我們聊著天度過了愉快的時光，他們甚至幫助我們完成了一些挑戰。」 當時公寓的主人已經睡著了，但他們說：「當然你們可以在這裡睡覺。」
Seidel繼續說：「然後，第二天早上，主人醒來後問我們是誰？我們在喝咖啡時解釋了整個情況，而他亦表現得非常友好。」
在整個旅程中，隊友們體驗了室內跳傘、乘坐意大利超級跑車、在慕尼黑的河流上衝浪，並在德國汽車製造商的總部預覽了一款新的電動豪華車。他們還走出自己的舒適圈，接受了一些奇特的挑戰，例如試圖讓20個人在市集廣場上唱歌和跳舞。
在倒數第二天，為了確保獲勝，他們抄近路前往盧森堡以獲得額外的積分。這樣很冒險，因為如果他們沒有趕上通往阿姆斯特丹的最後一班火車，他們將錯過遊戲終點時間，並且一切都將作廢。
Sweden's Team GIT earn points by taking on a challenge with Viki Gomez in Luxembourg during Red Bull Can You Make It?, April 16, 2018.

Taking on a challenge with BMX legend Viki Gomez in Luxembourg

© Wilhelm Westergren / Red Bull Content Pool

獲得積分後，他們匆忙前往火車站，並找到列車長。
Andersson笑著說：「這列車長是我們整個星期遇到最棘手的一位！在苦苦哀求...及幾乎跪下的情況下，他最終在十分鐘後同意了。幾個小時後，已經筋疲力盡又開心的隊友們在阿姆斯特丹一起享受著榮耀。」
Sweden's Team GIT, the winners of Red Bull Can You Make It? 2018, cross the finish line in Amsterdam, the Netherlands on April 17, 2018.

Crossing the finish line in Amsterdam

© Jarno Schurgers / Red Bull Content Pool

總而言之，GIT隊伍用了233罐 Red Bull 交換了食物、交通、住宿等等。儘管在七天的比賽中有高低起伏，但他們「百分之百」推薦這個經歷。
Andersson說：「全身心地投入一個目標，持續一整個星期，感覺很捧。我真的很喜歡這樣。我們在之前已經是非常要好的朋友，現在變得更好。」
Seidel說：「我認為這樣與現實脫節——因為你沒有手機，沒有錢，只專注於一件事，這是我最喜歡的部分之一。不需要不斷上網、不繼滑手機，這種感覺是非常好的一種自由。」
Ottosson總結說：「這可能是我經歷過最有趣的一個星期。」
提一提你，Red Bull Can You Make It 2024的申請截止日期只有幾天（3月31日截止）。讓自己擁有這個畢生難忘的冒險旅程，立即在此申請

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