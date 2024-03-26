Red Bull Can You Make It - 讓你自己擁有這個畢生難忘的冒險旅程。回顧瑞典隊的勝利之旅。

他們在出發時並沒有奪冠的打算。

當Tobias Andersson、Isac Ottosson和Gustav Seidel被選為瑞典隊伍參加Red Bull Can You Make It 比賽時，這三位來自林雪平大學（Linköping University）的成員只是期待著以GIT隊伍的身份去體驗前往阿姆斯特丹路上的新冒險。

那麼，為什麼不在他們起點的羅馬停下來觀光，然後像其他隊伍一樣向北前進呢？

Team GIT plan their route © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

事實上...這個主意並不壞。

雖然Red Bull Can You Make It 比賽有著七天的時間限制，但不是最快到達終點的隊伍便能獲勝。隊伍必須通過各種挑戰來獲得積分。而GIT隊伍無意中在一開始讓自己成為了大家的競爭對手。

Andersson說：「在最初的幾個小時裡，我們正在探索這座城市。但在這個過程中，我們完成了一些小挑戰，而其他人則去了火車站——然而沒有人能夠搭上火車，因為大約有40支隊伍都試圖以同樣的方式爭取上車的機會。」

體驗了一些觀光和完成了幾項小挑戰後（例如：獲得六球雪糕），GIT隊伍最終去了另一個火車站，那裡的列車長沒有被圍攻，允許他們上車。這三人小組在那些由意大利出發的隊伍及整個歐洲各地的200多支隊伍中處於領先地位。

Even Vikings need to nap © Courtesy of Team GIT

Ottosson回憶道：「我們三個人都非常有競爭心，在第一天結束時，我們意識到自己在前五名之中。所以，我們決定再加把勁，然後我們發現自己在前三名之中，然後事情就這樣繼續下去了。」

Seidel說：「我記得那個漫長的第一天結束的時刻。我們滑著長板進入博洛尼亞——那真是一個很棒的時刻。」

但是，這並不意味著他們在沒有手機、現金或信用卡的情況下完成了2000公里的旅程是容易的。而且他們也沒有準備好長途的旅行裝備，甚至沒有帶保暖的衣物。

雖然不容易，但是在住宿方面，他們做得很好。雖然有一天晚上他們需要在一個巴士站睡覺，但這個瑞典隊伍成功說服陌生人三次讓他們留宿，還以他們的魅力成功地住入一些豪華酒店。

Andersson分享說：「有一天晚上，我成功地找到了一間四星級酒店。第二天晚上，Isac超越了我，給我們找到了一間五星套房！」

Team GIT enjoy the suite life © Team GIT

在漢堡，他們看到有一群人在陽台上聚會，亦開始和這一群人交流。

Seidel回憶道：「我們聊著天度過了愉快的時光，他們甚至幫助我們完成了一些挑戰。」 當時公寓的主人已經睡著了，但他們說：「當然你們可以在這裡睡覺。」

Seidel繼續說：「然後，第二天早上，主人醒來後問我們是誰？我們在喝咖啡時解釋了整個情況，而他亦表現得非常友好。」

在整個旅程中，隊友們體驗了室內跳傘、乘坐意大利超級跑車、在慕尼黑的河流上衝浪，並在德國汽車製造商的總部預覽了一款新的電動豪華車。他們還走出自己的舒適圈，接受了一些奇特的挑戰，例如試圖讓20個人在市集廣場上唱歌和跳舞。

在倒數第二天，為了確保獲勝，他們抄近路前往盧森堡以獲得額外的積分。這樣很冒險，因為如果他們沒有趕上通往阿姆斯特丹的最後一班火車，他們將錯過遊戲終點時間，並且一切都將作廢。

Taking on a challenge with BMX legend Viki Gomez in Luxembourg © Wilhelm Westergren / Red Bull Content Pool

獲得積分後，他們匆忙前往火車站，並找到列車長。

Andersson笑著說：「這列車長是我們整個星期遇到最棘手的一位！在苦苦哀求...及幾乎跪下的情況下，他最終在十分鐘後同意了。幾個小時後，已經筋疲力盡又開心的隊友們在阿姆斯特丹一起享受著榮耀。」

Crossing the finish line in Amsterdam © Jarno Schurgers / Red Bull Content Pool

總而言之，GIT隊伍用了233罐 Red Bull 交換了食物、交通、住宿等等。儘管在七天的比賽中有高低起伏，但他們「百分之百」推薦這個經歷。

Andersson說：「全身心地投入一個目標，持續一整個星期，感覺很捧。我真的很喜歡這樣。我們在之前已經是非常要好的朋友，現在變得更好。」

Seidel說：「我認為這樣與現實脫節——因為你沒有手機，沒有錢，只專注於一件事，這是我最喜歡的部分之一。不需要不斷上網、不繼滑手機，這種感覺是非常好的一種自由。」

Ottosson總結說：「這可能是我經歷過最有趣的一個星期。」

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