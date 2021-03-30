虛擬跑達人Michael Fung 挑戰Red Bull Takeover：目標跑15-20公里

Michael Fung © RED BULL

不過這比賽並非一味跑跑跑，會有不同check points不同考驗，距離比賽一個月，他提醒參加者要把握時間開始準備。除了跑步外，更要做不同強度訓練，否則跑跑停停一小時後就跌watt，未必能拿到高分數。

比起虛擬跑更有樂趣

比起虛擬跑更有樂趣 © RED BULL

Michael上年也有參加Red Bull Wings For Life World Run慈善跑，同樣是虛擬跑的玩法，不過上年只是一條路線鬥里數，而且以籌款角度出發，爭勝心相對較低，Red Bull Takeover不同在於玩家在比賽前48小時才知道路線，會更有驚喜：「而且今次不只純靠體能，要在短時間內找最短線最多check points，會比較難預計，更著重臨場應變。而且要指定時間去不同check points，有點像野外定向，但賽場就在城市中。」

近年頻頻參加虛擬比賽的Michael，近月分別玩過1月大帽3吃、上年12月Victoria 10。在上年11月HOKA線上半馬拉松2020，更以1小時35分完成21km！至於Spartan Virtual Race越野虛擬跑亦一樣有參戰，最後以第3名完成﹐對於虛擬跑非常有經驗。

貼士：最重要懂得揀check points

貼士：最重要懂得揀check points © RED BULL

雖然說要考臨場應變，但參賽者的體能當然亦是重點。Michael說自己本身玩開障礙賽，集慣跑一段又挑戰不同障礙，這個模式有點像今次Red Bull Takeover，所以預計會有優勢。不過說到策略，則暫時未有，因為比賽的check points要在比賽48小時前才公佈。不過Michael亦有一個貼士給大家：「就是要留意部份check points要完成某些任務才有分數，我覺得盡量揀一些做任務的check points，因為會高分一點，不用花時間精力去兜遠路以距離取分，除非隊中整體跑步水平也很高，因為跑步會消耗不少體力。」

要身體適應不同強度訓練

要身體適應不同強度訓練 © RED BULL

說到訓練，Michael說近年最常做的訓練是跑步，他會選擇跑山路，而且地點會偏僻一點，因為會比較少人。「之前都已經買了一套健身器材放在天台上，方便自己隨時訓練。」至於到健身室的話：「一星期會有一日去健身室做攀石訓練。」現在時間只餘不足一個月，Michael提醒大家要抖擻精神：「首先，沒有跑步習慣的、或是停了很久沒跑的，都要開始再跑步訓練。因為這個比賽中做得最多的都是跑步，三小時內如果跑一會就要步行的話，會浪費很多取分時間，所以要在跑步方面花點功夫。而且要令身體習慣跑步期間停下來做其他高強度運動，例如訓練時跑步再停停做掌上壓，之後再跑步，把訓練來回由腳去手再去腳，令身體適應不同強度的訓練。」

至於長度，三小時比賽時間，他說會預計要跑15至20K，不過不同於馬拉松是不只要留意身體節奏，還要隨時看地圖、檢查電話，如果衝完一小時後就跌watt，就好難有好成績。相比馬拉松，我會覺得比較像跑山賽。」

不過亦因為這樣，樂趣同時大增：「比賽時可以即時看到兩隊分數差距，有一個比賽的緊迫性，大部份virtual run都是自己選時間跑，沒有了真正比賽的緊張感，今次就像看到其他跑手在你前方或落後，會推動到大家更落力。」

報名將會於4月10號截止 © RED BULL