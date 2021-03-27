懷著感恩的心面對人生挫敗：Mike Shaw與Wings for Life World Run 的不解之緣大賽

意外導致頸椎癱瘓

一年四個月零十七日：這是Mike Shaw得知自己再也不能走路至到他能夠重新站起來參加賽跑中間所經歷的日子。2013年12月，這位加拿大自由式滑雪教練不幸遇上意外，導致頸椎癱瘓，但Shaw沒有讓醫生的診斷打擊其意志，在手術後立即進行強化訓練。

三個月後Shaw離開醫院，16個月後參加Wings for Life World Run，令人難以置信的是他完成了10公里的賽事。這個由慈善組織Wings for Life舉行的全球籌款活動非常合他心意，因為全數註冊費都用於脊髓研究。34歲的Shaw表示：「我真的很幸運，但這仍然是我生活中一部分，我無法完全感覺到自己的腿和手，每天失衡約50次。」

為了鼓勵其他人參加Wings for Life World Run，Shaw開始了＃TeamCoast2Coast這個計劃，讓參與者透過虛擬跑跨越加拿大，而他提到社區的力量及「感恩」是令他走出困苦的良藥。

真正的樂觀主義者

The Red Bulletin：手術後醫生表示你不能再走路，是甚麼令你不同意他們的專業意見？

Mike Shaw：我是個真正的樂觀主義者，我深信如果目前仍未有解決方法，代表它們只是尚未完成。滑雪的本質教曉我「反彈」的重要性，為了進步你必須經歷崩潰然後重新振作，向最高點再勇敢的跳下去。隨著時間流逝，我養成了這個心態。

在你的書《Never Part of the Plan》中，你提到「感恩」幫助你度過最艱難時期，是甚麼意思？

發生意外後，我掉進了最黑暗的谷底，變得狂躁及非常痛苦，很多次想過放棄。後來我學會將「感恩」作為一種工具，當作是禮物而不是空白期，抱住感恩的心會令人在沮喪時期想法不一樣。留院期間，我見到有人面對比我更差的情況，令我知道重新整理自己及改變觀點。當你面對不確定的情況而感到困惑時，嘗試抱住感恩的心，即使很多事情顯然而見，但要相信一度門關閉時，還有四度門為你打開，而它們都是通向海景陽台的。

距離目標只差一步

於2017年你發起了＃TeamCoast2Coast這個雄心壯志的計劃，它的由來是甚麼？

我跟一位同樣是四肢癱瘓、住在加拿大哈利法克斯的朋友Jim Mullan說起Wings for Life World Run，他表示「如果我們可以召集足夠人數進行虛擬跑，由溫哥華到哈利法克斯，越過海岸橫跨加拿大，全長約5500公里，一定是件很Cool的事？」那是活動開始前一個月，我們上網設法為＃TeamCoast2Coast招募100人，一年後我們得到很多Wings for Life大使的支持及啟動他們的人脈。到2019年，我們得到超過900名參加者報名申請在9個App Run上完成全國賽跑。我們距離目標只差100公里，今年我們希望有1000名跑步者來參加比賽！

你可否藉＃TeamCoast2Coast為例鼓勵其他人？

當然！團隊合作及設定共同目標是最大動力，而很多人已經在做。看到大家跟世界各地的朋友及家人組成一隊，通過應用程序連成一線是一件令人鼓舞的事。成為這個社區一員，看到大家投入活動很有動力，大家為那些做不到的人奔跑，而想擊敗的人只是你自己。

Wings for Life World Run

是甚麼？

一個雲集世界各地成千上萬人、於同一時間開始的跑步比賽，落力奔跑直到一架虛擬的「終結者號」追過你。

舉行日子？