Madars Apse以堅持不懈的努力，獲得了回報─你也可以做到！

Madars Apse是街頭滑板界的先驅，在「Mind Set Win」的節目中，我們揭示了他成功的心理策略，以及如何在我們自己的日常生活中應用這些策略。

主持人Cédric Dumont和York-Peter Klöppel將深入探討「堅持」，這個Dumont相信是「成功和失敗之間真正的差別」的主要因素。

Madars 以「毅力、奉獻精神和目標導向」這三個重要的心理質素推動他由歐洲小鎮 - Latvian 開始玩滑板到成為在世界各地創造滑板內容的偶像，要知道當他開始滑板時，Latvian 根本沒有滑板產業或滑板公園。

在他創新的滑板路線中，街道成了他的遊樂場，每個物件都可以是他的創造來源，Madars 知道需要花上幾天甚至幾個星期的時間，去嘗試一個自己也不知是否可行的技巧。

Madars說：「我總是帶著一個點子走上街頭，如果前兩次嘗試不成功，我會繼續嘗試。」

正是這種堅持不懈的精神及持續前進的能力使這位33歲的滑板手與眾不同，也讓他能夠成為滑板界最炙手可熱的人物之一。

Madars說：「這些技巧可能讓人害怕，而你亦會承受許多壓力次，例如面臨著光線逐漸暗淡、警察的到來或攝影機的電池耗盡等等。」

「打擊你的事讓你感到沮喪，那是正常的。最大的挑戰是不要失去理智。要明白有時候會成功，有時候會失敗。起來，站起來，再試一次。」

Madars Apse – Wallride © Gaston Francisco 最大的挑戰是不要失去理智 Madars Apse

本集的重點

Dumont 和 Klöppe以討論 Madars Apse 的經歷，告訴我們如何在他身上獲得靈感，並將其應用在我們自己的目標和日常生活中，就像學習一門新語言或一種新樂器。以下是關於如何培養堅持力的六個貼士：

設定目標時，要根據自己的時間表和實際情況制定，不要盲目模仿他人。 要找到自己的內在動力，提醒自己當初為什麼要開始這個過程。 想像如果你堅持下去，最終會得到什麼外在回報。 在你的社交圈分享你的進展和故事，讓他們在旁鼓勵和支持你。 如果生活中出現阻礙而暫停了一段時間，也不要放棄，重新開始展現了勇氣，也展現了偉大的堅持力。 你還可以回顧 第一季中Kate Courtney 的那一集 ，我們探討個人口號是如何在充滿挑戰的時刻幫助你堅持下去。

Madars Apse - 50-50 © Gaston Francisco

正如主持人York-Peter Klöppel （他亦是Red Bull 運動員身心靈發展中心的負責人）所述，擁有內在動力、了解外部回報以及獲得社交圈的支持，都是保持毅力的關鍵因素。

Madars 的內在動力是年輕時在Ventspils學習滑板技巧時培養起來的。他回憶道：「當我剛開始滑板時，我沒有足夠的錢買鞋子。」

「當時我穿著涼鞋玩滑板，當地人取笑我，把我的滑板從滑板公園扔出去。但我依然堅持繼續滑，堅持不斷嘗試。」

他的家人和朋友的支持讓他的心境保持平靜，他們確保他可以成為最好的自己，在他的精神健康中扮演著關鍵角色。這樣使他在街頭感到愉悅，享受那個他喜歡的地方。

「只要我一踏上滑板，就會有無限的創意可能。像回到家的感覺。當你跳躍、翻轉滑板、接住它並再次落地，那是最的感覺。」