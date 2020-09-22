2020 MotoGP 義大利戰報-冠軍頭銜打得火熱之際-Pol Espargaró 重返頒獎台榮耀

燈滅起跑之際，在亞得里亞海沿岸的陽光和蔚藍晴空下，幾位車手在開場前幾圈轉倒意外即此起彼落，其中包括Valentino Rossi和MotoGP™捷克站冠軍車手

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南非籍車手起步出色，並大膽躍進頒獎台位置，但他期待獲得第2座冠軍頭銜的希望在進入第3圈，因不慎摔進碎石區而破滅，只能留下隊友 Espargaró 為爭取車隊的榮譽單打獨鬥了。