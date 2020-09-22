2020 MotoGP 義大利戰報-冠軍頭銜打得火熱之際-Pol Espargaró 重返頒獎台榮耀
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Red Bull KTM廠隊的Pol Espargaró ，週末在米薩諾艾米利亞賽道的MotoGP™世界大賽中，歷經艱苦的戰鬥與努力，衝線贏得第3名，而Andrea Dovizioso仍保持積分榜上領先地位。
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遲來的2020年MotoGP™世界錦標賽是值得等待的，連續第二個週末，世界頂級摩托車手再次在義大利西部Marco Simoncelli的Misano世界賽車場共襄盛舉，共同為Emilia Romagna大獎賽爭取榮譽。再一次，戲劇化的情節貫穿全場。
燈滅起跑，儘管自第10位發車，MotoGP世界大賽的領先者 Andrea Dovizioso 終場仍穩穩地將他的Ducati賽車以第8名完賽，這意謂著，義大利籍車手在離開自己家鄉，前進西班牙加泰隆尼亞摩托車大獎賽之前，為贏得其首座世界冠軍的美夢，目前僅以1分之差領先 Fabio Quartararo 。
在此同時，本戰役的優勝者Maverick Viñales則在總積分晉升至第3名與Quartararo同分，而Suzuki車隊Joan Mir的第2名，也讓他在積分榜排名竄升至第4。目前，前4名車手的分差，各別僅在4個積分以內，可謂是歷年征戰最激烈的戰況與氛圍。
在比賽中，Red Bull KTM 廠隊的Pol Espargaró 表現出色，首先超越了Quartararo，之後與Mir爭奪他在頒獎台的最終成績時，略遜一籌輸給了後者，終場以第3名完賽，這也確認了這位西班牙籍車手第2次登上2020年頒獎台的榮耀。
燈滅起跑之際，在亞得里亞海沿岸的陽光和蔚藍晴空下，幾位車手在開場前幾圈轉倒意外即此起彼落，其中包括Valentino Rossi和MotoGP™捷克站冠軍車手 Brad Binder。南非籍車手起步出色，並大膽躍進頒獎台位置，但他期待獲得第2座冠軍頭銜的希望在進入第3圈，因不慎摔進碎石區而破滅，只能留下隊友 Espargaró 為爭取車隊的榮譽單打獨鬥了。
前方領先集團，桿位車手Viñales被 Francesco Bagnaia一舉超越，繼上個星期悍衛他的首座頒獎台殊榮未果，這回又在倒數7圈之際再次因轉倒意外丟失其爭奪 MotoGP冠軍的榮耀。領先集團的後方，Espargaró繼續發揮Red Bull KTM廠隊的優異表現，位於Quartararo之前，排名第3。
隨著Bagnaia退賽後，Espargaró和Quartararo之間的戰鬥隨之如火如荼纏鬥激烈，最後賽段，來自Quartararo對Red Bull KTM廠隊車手的壓力逐漸增強，他首先打敗Quartararo的高壓追擊，之後Mir在防守俱佳的表現中，在最後兩圈推進至第2名。
令人驚訝的是，最後1圈，Quartararo因犯規被判罰一大圈，此時讓第4名的Espargaró有機可趁，重新獲得登上頒獎台的希望。在方格旗揮舞下，Quartararo在賽道上獲得第3名，因他選擇不放棄自己的賽道進度，隨後這位法國籍車手被判罰3秒時間，導致Espargaró意外贏得其MotoGP職涯第3座頒獎台的殊榮。
Honda的6座世界大冠車手Marc Márquez 仍受本賽季首輪比賽傷勢影響未能出場，仍在場邊觀戰，但他的隊友及弟弟 Alex Márquez, 在本場賽事最後取得第7名，也讓他終於露出笑臉，愉悅的心情溢於言表。
超越他的名次，LCR Honda車隊的Takaaki Nakagami 繼續以其出色的表現拿下第6名，奧地利站的優勝者Miguel Oliveira技高一籌為KTM 贏得第5名佳績。