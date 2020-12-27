2021年Natural Selection巡迴賽蓄勢待發！Travis Rice及選手們都在等著

自從去年冬天有傳Natural Selection巡迴賽將於2021年進行三站巡迴後，整個單板滑雪界 (Snowboarding) 都為之興奮。期後，不管是Instagram Story或網站都報導著有關 Natural Selection巡迴賽的最新消息及訪問，直到今日，關於Natural Selection巡迴賽的詳細行程及首批受邀請的男女選手都正式公開！

由2021年2月3日到9日，頂級滑雪選手Travis Rice的家鄉、位於懷俄明州的Jackson Hole將會作為Natural Selection巡迴賽首站，今次賽道是特別製造的，而設計更集合了一些來自世界各地的野外自由式滑雪選手的意見。Natural Selection巡迴賽團隊特地於賽道製作期間設立了「選手建立週」以確保最後調整Jackson的賽道時都認真考慮了專家的意見。

Jackson Hole是Natural Selection巡迴賽首個舉行場地，於2008年Travis曾經邀請部分世界頂級自由滑雪選手進行為期兩天的活動，徹底改變偏僻地區的自由式滑雪。Travis說：「Jackson Hole是一座很有趣的滑雪山，我跟它已合作多年，對於十年前舉辦了一場獨特的賽事我感到非常自豪。活動將會以這個一直支持著我的社區的獨特性為藍本，我們已準備好將這個充滿突破性的活動呈現大家眼前。」

Travis Rice in action in Kootenay Valley, British Columbia © Tim Zimmerman/Red Bull Content Pool

回顧Natural Selection巡迴賽的歷史，巡迴賽第二站將落在不列顛哥倫比亞省納爾遜高山上，一個標誌性的單板滑雪中心Baldface Lodge。Travis在2012年及2013年將該活動帶到加拿大，更跟Baldface的創辦人及共同擁有人Jeff Pensiero合作設計一個名為「Scary Cherry」、包含80多種手製裝置的賽道，各路好手亦落力爭勝，以贏得冠軍頭銜以及巨額獎金。當時活動取得巨大成功，亦令Travis及Natural Selection巡迴賽的工作人員希望將巡迴賽第二站定點於Baldface。

Robin Van Gyn tests the Jackson Hole event course © T. Bird / Red Bull Content Pool

巡迴賽的最後一站將在阿拉斯加舉世聞名的Tordrillo Mountain Lodge舉行，是次巡迴賽冠軍選手亦將在這裡獲得史上以來的加冕。Travis於2019年拍攝他的史詩式製作《Dark Matter》時花了一段時間來探索Tordrillo Mountain Lodge，而這個場地更有著世界上最具技術性和最富集性的地形。

Tordrillo Mountain Lodge的主人Mike Overcast提到Tordrillo Mountain Lodge作為Natural Selection巡迴賽的最後一站：「對於單板滑雪者和滑雪者來說，阿拉斯加代表著自由騎行的終極場所。Natural Selection巡迴賽選擇在這裡為冠軍加冕簡直是適合不過。」

Sage Kotsenburg at the Red Bull Natural Selection test event course © T. Bird / Red Bull Content Pool

Elena Hight at the Red Bull Natural Selection test event course © T. Bird / Red Bull Content Pool

Natural Selection巡迴賽將於Red Bull TV上播放，首站Jackson Hole Mountain Resort更會進行現場直播。如果認識Travis及他的電影，就會知道他會在高質量的製作上加入無限創新及經驗。