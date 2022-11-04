歷時16日，他們成功環繞非洲「山地王國」萊索托

「Bagged」來自Adrian Saffy的一個簡單短訊，Saffy是Navigate Lesotho項目中重要成員之一，這個短訊在登山術語中被廣泛翻譯為「征服」：「當地時間2022年4月27日下午 1 點，在Ryan Sandes和Ryno Griesel首次從Telle Bridge邊境哨所出發後大約16天6小時56分鐘後成功環遊萊索托。」

這對拍檔過去曾經「征服」過其他大型 FKT（已知最快時間），包括德拉肯斯堡大穿越及喜馬拉雅山上一段小徑。今次，他們克服惡劣天氣並成功駕馭精神和身體極限完成挑戰，兩人都說這是他們至今最艱難一次。

Sandes分享：「徒步環遊萊索托是一件超乎現實的事，這絕對比我們最初預期更具挑戰性，尤其是我們在山區經歷極端天氣，有冰、有雪和嚴寒。」

他們形容是「至今最艱難」的一次 © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

4月11日出發後，兩人的冒險心將他們帶到山地王國和南非最偏遠及未受破壞的地區，考驗他們的導航技能、體能訓練及心理堅韌。

整整16日入面，證明了天氣也是一個額外挑戰，包括要面對全身濕透、潮濕，甚至洪水等。

Sandes and Griesel克服了萊索託所有挑戰 © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Griesel克服惡劣天氣並成功導航路線，他回憶：「感覺就像我們在拼圖一樣，通常我們不得不後退幾步才能再次前進，這在精神上極具挑戰。在泥濘中奔跑並多次穿越河流亦令進度相當緩慢。」

Sandes和Griesel形容今次是他們至今為止最艱鉅的挑戰，他們覆蓋整個德拉肯斯堡山脈，登上萊索託一些最令人嘆為觀止的頂峰，並征服著名的小徑，其中包括海拔3,446米的南非最高峰馬法迪峰。

「有幾晚非常寒冷，我們以為會無法度過難關。回望時，感覺就像我們從很久以前就開始」Sandes在到達泰勒橋邊防哨站的終點時說。

「我們一起經歷有夠瘋狂的冒險，知道成功關鍵最終是信任和尊重，這是我和Ryno真正擁有的東西，我不想和其他人一起實現這目標。」

儘管是南非最出名的越野跑者之一，但這項任務難度極高，要克服各種身心挑戰，就連Sandes都幾乎無法相信自己取得成功。

他總結：「所有我們經歷過的難關都是為了一場真正史詩般冒險而出現的，其中令人難以置信的回憶我將永遠銘記在心。」