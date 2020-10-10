極限飛車：狂熱新旅程
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Abdo Feghali的飄移新賽車首次亮相
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歷久不衰街頭賽車系列《極限飛車》中的最新遊戲，已於2019年11月8日在游戲商店及線上商店上架。新版《熱火》讓玩家重回棕櫚城市艱險的街道，其靈感係來自邁阿密。白天，你將成為參加正式認可的賽事活動，以賺取現金的街頭車手，但到了晚上，必須做些違法的事情，以建立自己的好聲譽。
本遊戲的最近更新，我們見識到特殊且熟悉的賽車設計驚喜曝光！它不是Abdo Feghali標誌性的Nissan 370z，這是Red Bull Park Drift全球系列中的傑作，由飄移冠軍車手本人，在接受真正挑戰之前，使用本Nissan 370對Red Bull Park Drift的所有賽道和障礙物進行試車。
Abdo Feghali Announcement
EA Games已與Red Bull合作，將此款標誌性的飄移賽車帶入遊戲世界，以讓粉絲體驗在整個棕櫚城市地圖上，留下一些明顯胎痕的快感。
可經由下方兌換代碼解鎖並駕駛Red Bull Park Drift獨特的DLC：
這支遊戲還支援多人遊戲模式，可讓你與其他15位玩家一起加入遊戲，並組隊參賽。在多人遊戲模式下，將可看到成員並參加他們的活動。
《極限飛車：熱火》現可在Microsoft Windows、PlayStation 4和Xbox One上暢玩。