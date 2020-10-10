極限飛車：狂熱新旅程

歷久不衰街頭賽車系列《極限飛車》中的最新遊戲，已於2019年11月8日在游戲商店及線上商店上架。新版《熱火》讓玩家重回棕櫚城市艱險的街道，其靈感係來自邁阿密。白天，你將成為參加正式認可的賽事活動，以賺取現金的街頭車手，但到了晚上，必須做些違法的事情，以建立自己的好聲譽。