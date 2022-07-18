彼得羅波利斯XCO世界盃你需要知道的事

Mercedes-Benz UCI 山地單車世界盃在巴西彼得羅波利斯迎來了越野 (XCO) 系列首輪比賽新場地，但今次並非世界盃首次踏足巴西，早在 2005年已曾經於Balneário Camboriú舉行過雙下坡及XCO比賽。今次開設新場地，觀眾及車手將會感受到更華麗的視覺享受。

01 2022年彼得羅波利斯越野世界盃發生甚麼事？

26分鐘 XCO 重溫 – 彼得羅波利斯 Here's what went down at the opening round of the UCI cross-country World Cup season 2022 in Petrópolis.

2021年越野世界杯盃在彼得羅波利斯揭開XCC比賽的序幕， Pauline Ferrand-Prévot在終點線前的最後一次攀登成功超越英國車手Evie Richards及奧地利車手Laura Stigger，Richards及Stigger在衝刺前爭奪第二名，結果Stigger成功跑出。

1分鐘 女子XCC衝刺 – 彼得羅波利斯 Find out who won the Women's XCC race at the UCI Cross-Country World Cup opening round in Brazil.

男子組方面，來自南非的Alan Hatherly在距離終點線僅幾米之差超越瑞士車手Thomas Litscher後，奪得其首個XCC世界盃冠軍。第三名是來自法國的Maxime Marotte，而深受當地人支持的Henrique Avancini只得第四名。

南非車手Alan Hatherly首次贏得 XCC世界盃冠軍 © Bartek Wolinski/@wolisphoto

至於星期日XCO賽事，澳洲車手Rebecca McConnell 成功勝出， McConnell及奪得亞軍的荷蘭車手Anne Terpstra在倒數第二圈的法國車手Loana Lecomte，令Lecomte最終排第三。

1分鐘 女子XCO最後一圈 – 彼得羅波利斯斯 Watch the action from the opening cross-country round of the 2022 World Cup season.

男子比賽最終由瑞士車手Nino Schurter及Maxime Marotte和羅馬尼亞的 Vlad Dascălu勝出。Marotte帶領車手們進入最後下坡路，可惜在終點線被Schurter超越，Schurter奪得他職業生涯第33個世界盃冠軍。Marotte就排第二，Dascălu排第三。

1分鐘 Nino Schurter 第33次封王 Watch XCO legend Nino Schurter return to the top spot at the first World Cup of 2022 in Petrópolis, Brazil.

彼得羅波利斯是里約熱內盧州其中一座城市，位於巴西東北68公里。它之所以被稱為「皇城」，因為巴西皇帝曾於19 世紀居住過這個地方，當城市太熱時，里約熱內盧中富有的居民就會逃到山上呼吸新鮮空氣。彼得羅波利斯至今仍然是許多巴西人喜愛的度假勝地，而旅遊業亦促進當地經濟，同時也是啤酒生產的熱點，巴西最大的兩家釀酒商 Grupo Petrópolis 和 Bohemia 都位於此地。

翠綠的大西洋森林環繞住聖若澤單車俱樂部 © CIMTB

02 彼得羅波利斯的課程如何？

過去幾十年，彼得羅波利斯已成為巴西山地單車的首都，城市北部的森林和山脈，及該地區的天然熱帶氣候都是騎單車的好去處。場地位於São José Bike Club內，負責人承諾會提供一條跟近幾個賽季歐洲和北美車手的比賽賽道完全不同的賽道。

Perfectly manicured and waiting for action © Bartek Wolinski/@wolisphoto A trip into a tropical rainforest awaits © Bartek Wolinski/@wolisphoto The dirt in Petrópolis is reddy brown in colour because it is rich in iron © Bartek Wolinski/@wolisphoto Rainforests have their own peculiar vegetation and trees © Bartek Wolinski/@wolisphoto A drop that will challenge riding technique © Bartek Wolinski/@wolisphoto Two bridges but which one to choose? © Bartek Wolinski/@wolisphoto A rock garden Brazilian style © Bartek Wolinski/@wolisphoto

XCO賽道被稱為Henrique Avancini賽道，全長4.5公里，攀爬約200米，場地是熱帶氣候中最常見的淺色泥土，如果比賽前遇上下雨天，賽道就會變得濕滑，如果地面乾燥就會加快車速。多年來它都被用於當地活動。為了使場地達到UCI標準，負責人更加設新部分及其他技術調整。

1分鐘 XCO 賽道解說 – 彼得羅波利斯 Laura Stigger and Haley Batten take us through the new Petrópolis course as the UCI returns to Brazil.