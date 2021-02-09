新年留家一樣刺激 五款合家歡遊戲爆玩假期 © RED BULL

PS5玩家連線玩 免費遊戲《Destruction AllStars》

PS5玩家連線玩 免費遊戲《Destruction AllStars》 © RED BULL

PS5沒遊戲玩？有，而且免費。如果買到PS5新主機，安坐家中又想和親朋機友遙距拜年聯誼，這款今個月剛推出的賽車大亂鬥類遊戲《Destruction AllStars》可以免費玩。Lucid Games Limited、Wushu Studios共同開發，合共四種遊戲模式，可以瘋狂破壞甚至搶奪別人車輛比賽，最多支援16人線上玩，不過沒Local Multiplayer模式，即不能家中圍著玩。

最新一集 Switch《桃太郎電鐵 ～昭和 平成 令和也是基本款！～》

最新一集 Switch《桃太郎電鐵 ～昭和 平成 令和也是基本款！～》 © RED BULL

有一定機齡的，未玩過都聽過有32年歷史的《桃太郎電鐵》啦，大富翁類遊戲，不過加入日本文化、鐵路元素，近年未能出發飛日本玩，這遊戲可以輕輕止一止癮，順便回憶小時候和朋友玩的興奮，一同趁新年聚舊啦！

Konami於上年11月在Switch推出的新一集《桃太郎電鐵 ～昭和 平成 令和也是基本款！～(桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～)》，可惜沒有中文版，不過操作及玩法尚算簡單，懂得玩大富翁的應該應付到，而且支援四名玩家online或offline齊齊玩，一定有得笑有得叫。

《Moving Out》玩搬屋 四人合作考驗友情

《Moving Out》玩搬屋 四人合作考驗友情 © RED BULL

Team17發行，SVG、Devm Game共同開發，即是曾經製作《Overcooked!》的團隊。不過今次不是玩煮食而是玩搬家，遊戲有PS4、Xbox One、Switch及PC版本，最多可以四人合作。遊戲中玩家團隊要在不同環境中分工合作搬屋，亦會有解謎元素。可以線上亦可以線下四人圍著玩，到底能好好合作？還是破壞友情？試試在赤口開機。

《Just Dance 2021》輪流表演 站起身跳起來

《Just Dance 2021》輪流表演 站起身跳起來 © RED BULL

Ubisoft皇牌音樂遊戲《Just Dance》系列新作，繼續跟著音樂和畫面顯示起舞！上年11月推出的《Just Dance 2021》有超過40首新歌，包括Lady Gaga & Ariana Grande的〈Rain On Me〉、Billie Eilish的〈all the good girls go to hell〉以及Dua Lipa的〈Don’t Start Now〉Dua Lipa）等等，買遊戲會賺送一個月「Just Dance Unlimited」訂閱串流服務，多達550首歌，還有兒童專屬歌曲，下載電話應用程式「Just Dance Controller」最多可與6人齊齊玩，一定爆笑！

遊戲有PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X/S、Switch版本。

經典《Super Mario Kart 8 Deluxe》 4人分割畫面玩賽車

經典《Super Mario Kart 8 Deluxe》 4人分割畫面玩賽車 © RED BULL