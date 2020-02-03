經典與現役 Neymar Jr’s Five夢幻陣容
在第五屆Red Bull Neymar Jr’s Five五人足球賽舉行前，巴黎聖日耳門與巴西球星尼馬（Neymar Jr），透露了過去一年的艱辛、對歐聯的雄心，以及他的Neymar Jr’s Five夢幻陣容。
尼馬回歸了，並為巴黎聖日耳門取得入球，而且期望新一年有大豐收，為球會和國家隊贏得重要錦標。
步入下一個的「10年」，這位27歲的球星，回首他在2019年經歷的傷患、分析巴黎聖日耳門能夠問鼎歐聯的原因，以及選出經典與現役的Neymar Jr’s Five夢幻陣容，尼馬更渴望與其中四位成為隊友。我們在巴黎趕上與這位巴黎聖日耳門及巴西10號球星會面。
正面回顧2019的種種艱辛
儘管尼馬在2019年經歷了三次傷患，包括骨折和足踝韌帶受傷，因而暫別綠茵場，但場外的尼馬依然保持正面態度。
尼馬說︰「這是充滿學習與轉變的一年，雖然看似是糟糕的一年，其實滿載了學習與經驗，我會以正面態度迎接2020年，期望做得更好。」
連續五年 Red Bull Neymar Jr’s Five盛大回歸
第五屆Red Bull Neymar Jr’s Five，連同第三屆的女子組賽事，將於今年舉行。過去四年，已有來自六大洲、75個國家的逾40萬位足球愛好者參與其中，夢想在巴西Instituto Projeto Neymar Jr球場奪冠而回。
尼馬說︰「今年將會再度令人振奮起來，無論你是首次參加，或是再度參戰，我知道你們與我一樣，都會為今屆賽事雀躍起來。」
2019 Red Bull Neymar Jr's Five 決賽最佳場面︰
Top 5 super finals plays
撇除巴西球星，你會挑選哪些現役選手，列入你的Red Bull Neymar Jr’s Five夢幻陣容？
麥巴比、美斯、蘇亞雷斯、夏薩特與普巴。
改選退役球星的話，你的Red Bull Neymar Jr’s Five夢幻陣容會變成甚麼樣？
林伯特、謝拉特、碧咸、沙維和亨利。
有哪些球星，你渴望與他們並肩上陣？
羅馬里奧、朗拿度、施丹與伊巴謙莫域。
「我會尋求新挑戰，我想進軍歐聯決賽，我渴望再贏美洲國家盃。」
為何最好的還未到來
無論在球會和國家隊層面，這位巴西球星都取得成功，贏取錦標。如今尼馬步入職業生涯的第10年，他相信可以做得更好。
他解釋說︰「在我的生活之中，已出現了很多好事情，但我永遠渴望得到更多，我不斷追求新挑戰，並且希望一一克服。」
巴黎聖日耳門有望歐聯奪冠
在過去八屆歐聯，巴黎聖日耳門都能打入淘汰賽，如今在杜曹領隊的執教下，尼馬有信心在今年問鼎冠軍。
「我覺得我們有機會實現。從球隊與球員而言，自從我成為巴黎聖日耳門的一分子，我相信這是我們準備最充足、最強大的一年，所以我認為我們有奪冠機會。雖然球隊從未在歐聯封王，但我們會為這個目標而戰，我們知道我們的價值觀所在，亦希望在歐聯決賽實現。」
球會與國家隊的2020雙重目標
展望新一年，雄心滿滿的尼馬，將目光放於球會和國家隊的榮耀之上。
正如他本人所言︰「我在2020年的最大期望是贏取所有錦標，包括為巴黎聖日耳門和巴西隊。我會尋求新挑戰，我想進軍歐聯決賽，我渴望再贏美洲國家盃。這些挑戰，我都打算在2020年一一克服。」
毋懼任何對手
每次步進球場，尼馬堅稱不會懼怕任何對手，無論是最具侵略性的後衛或是最難跨過的龍門，反之，尼馬會以尊敬的態度面對世上最強的對手。
尼馬道出了心目中最強悍的後衛，他說︰「我常常提起沙治奧拉莫斯，他是我最尊敬的後衛，曾經與我作為隊友的碧基、泰亞高施華和馬昆奴斯，都是這類型的球員。」
身處皇馬或巴塞這些球會當中，想表現自己最佳一面，絕非易事。
兩位巴西球星的未來
當尼馬仍是如日方中的巴西球星之際，這位巴黎聖日耳門的射手談到未來，對兩位目前在皇家馬德里效力的巴西新星︰洛迪高高斯與雲尼斯奧斯祖利亞寄予厚望。
尼馬分享了他對這兩位新秀的意見︰「他們都是令人驚喜的球員，而且在皇馬表現出色。他們都很年輕，而且剛剛在歐洲立足，他們將會獲得很多經驗，在此成長和進步。適應新環境是一件難事，尤其是身處皇馬或巴塞這些球會當中，表現自己最佳一面，不過他們都做得很好，這已是一項了不起的成就，我會支持他們。」