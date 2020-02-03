經典與現役　Neymar Jr’s Five夢幻陣容

尼馬分享了他對這兩位新秀的意見︰「他們都是令人驚喜的球員，而且在皇馬表現出色。他們都很年輕，而且剛剛在歐洲立足，他們將會獲得很多經驗，在此成長和進步。適應新環境是一件難事，尤其是身處皇馬或巴塞這些球會當中，表現自己最佳一面，不過他們都做得很好，這已是一項了不起的成就，我會支持他們。」