迎接F1開季　精彩賽車運動浪接浪

我們知道3月28日（星期日）是2021年F1一級方程式賽季開始的大日子，這日子已在你的腦海牢牢記住。說實話，大家還要苦等好一段時間，但不用慌張，這段期間，我們不時還會進行一些其他賽事，跟F1同樣緊張、刺激，好讓大家睇住等。

達卡拉力大賽

達卡拉力大賽可說是全世界最著名的越野耐力賽事。這是對人、機的終極考驗。2021年的賽事經已在1月舉行完畢，全程12賽段的拉力賽皆在吉達開始並結束，4,800公里-它將涵蓋人類已知最艱苦的地形與環境。我們可以在Red Bull網頁看到精彩片段。

2021達卡拉力賽段4精采花絮

2021達卡拉力賽段12精彩花絮

達卡拉力賽也是終極的“自由發揮”的賽事，包括房車、電單車和卡車全都參加了比賽，Red Bull運動員家族也看到了一些強勁的競爭對手。13座達卡冠軍Stéphane Peterhansel，早前以他的mini車隊在汽車類別（第八賽段之後）取得領先地位；他與賽車傳奇人物Carlos Sainz和SébastienLoeb拚得激烈。

兩輪電單車車手Toby Price和Sam Sunderland，讓KTM車隊暫居2、3名位置，但中途Price的比賽似乎已告一段落，因為他的頭部、手腕和肩膀因受傷，已被送到醫院診治。

Sam Sunderland During Stage 07 Of Rally Dakar 2021 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

保時捷TAG Heuer電競超級盃– 1月-4月

保時捷豪雅（TAG Heuer）電競超級盃是全世界最激動人心的競賽之一，你可以與Sebastian Job和Graham Carroll的Red Bull Racing電競車隊一起歡呼、經歷對戰的過程，並與全世界38位最優秀的電競車手一較高下。

Sebastian在2020年奪冠後，是目前的世界冠軍- 你可以見識到他如何在這個迷人的紀錄片遊戲中，達到登峰造極的榮耀。

Sebastian Will Rock #1 For 2021 © @Zakon_By

F1 電競遊戲

如果無法觀賞比賽，那就好好玩一下。 這是有史以來在最先進的F1遊戲中，成為世界冠軍的最佳機會。

在遊戲中，你可以創建和運作自己的F1團隊，並在F1行程表中的最新賽道上比賽，經由一些老式的分割螢幕動作與你的朋友一起競爭。

在 這裡 ，Codemasters可以為你帶來許多經典的無限樂趣。

Max On Track At Circuit Zandvoort For F1 2020 © @Zakon_By

蒙地卡羅拉力大賽

就像達卡拉力賽一樣，在1月完成所有賽事。這是另一項舉世聞名的多階段賽事，但對比達卡的風沙處處，在蒙地卡羅可能會有更多的白雪。

2021年將慶祝拉力大賽110週年慶，為確保這場盛大的拉力大賽與眾不同，本年路線將與過往有85％的差異。

Sebastien Ogier In The Monte Carlo Rally © @World / Red Bull Content Pool

蒙地卡羅拉力賽揭開了世界拉力冠軍大賽的序幕，今年世界拉力錦標賽將進行12輪比賽。在這項累人的系列賽中，有一些Red Bull家族的成員屆時也將共襄盛舉。