Nouria Newman划獨木舟示範 身處大自然的home-office

Newman表示：「因為有隔離措施的關係，我們要將精力重新集中在本地項目上，多年來我都希望一訪維登峽谷。我對這個地方毫不認識，13歲那年去過一次後仍然記憶猶新，但感覺很模糊，直到去年回到那裡，我發現它仍然很瘋狂，還發現峽谷深處從未真正被拍攝過。」

Newman挑戰的維登河總長25公里，位於普羅旺斯阿爾卑斯蔚藍海岸地區Sainte-Croix湖的上游。

Newman說：「這裡是法國其中一個最美麗的獨木舟通航區，所以這是一個不止專注撐獨木舟，還可以留意附近景色的機會。」

Nouria Newman kayaking the Verdon River in France © Ciaran Heurteau 01 / 04

Newman指這些峽谷沒有最大的急流，但是它們的虹吸管仍然需要技術性及先進的獨木舟。「虹吸管就是當水被吸進管內，在岩石下或巨石下，這樣峽谷會變得更危險。 如果你從獨木舟跌下來，就有可能會被水淹沒，你需要一直保持警覺，而且對自己的路線非常精準。」

整個峽谷最具挑戰性的區域是Styx（以希臘神話中其中一條地獄河流命名）、Imbut（普羅旺斯的漏斗）及Rideau，那裡的河流在兩個懸崖之間的峽窄小道流動。

Newman解釋：「划獨木舟你經常學到的是，如果河流收窄，或者河道變得擁擠，說明你已經沒有出口，你就不應繼續前進。那邊不會掛住一個大型的『危險』標誌來提醒你，如果你堅持前行只是違背常識。」